Россия под видом военных учений заводит свои войска в Беларусь — главнокомандующий ВСУ

На данный момент нет никаких активных действий военных на границе Украины с Беларусью, однако Россия продолжает наращивать свои силы на белорусской территории.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, Украина это отслеживает и планирует соответствующее реагирование.

"Мы видим, что Россия под различными маскировочными мероприятиями, под разными учениями заводит свои войска на территорию Беларуси, играя своими мускулами на севере Беларуси в отношении стран Балтии, в отношении Польши и в отношении Украины", — сообщил он.

При этом Хомчак отметил, что Верховная Рада приняла важный закон по укомплектованию резервистами Вооруженных сил по решениям президента Украины, не проводя в стране мобилизацию.

"Опыт у нас за эти 7 лет. Нам это было очень необходимо. Сегодня оно у нас есть. Мы сможем в кратчайшие сроки, за несколько дней, нарастить усилия на несколько сотен тысяч военнослужащих, которые подготовлены, которые прошли войну, которые имеют опыт, которые умеют воевать", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Ранее посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия не видит необходимости в объединении своей армии с белорусской.

Однако до этого Россия и Беларусь договорились создать три совместных центра подготовки военных.

Как сообщалось, в конце октября 2020 года Беларусь закрыла границы со всеми странами, кроме России.