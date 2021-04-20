В бою с повстанцами погиб президент Чада, руководивший страной более 30 лет

Президент Чада Идрис Деби Итно, руководивший страной более 30 лет, погиб во время боя с повстанцами.

Об этом со ссылкой на заявление армии Чада, сделанное по государственному телевидению, сообщает Associated Press.

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Указано, что 68-летний Идрис Деби умер от ранений, полученных на поле боя.

Известно, что в минувшие выходные президент страны командовал армией во время боевых действий против повстанцев, вторгшихся в страну из соседней Ливии.

Как отмечается, вторжение началось 11 апреля, в день президентских выборов в Чаде. Деби присоединился к армии после того, как повстанцы продвинулись на сотни километров в сторону Нджамены, столицы Чада.

Военные сообщили о смерти президента через несколько часов после того, как национальная избирательная комиссия Чада объявила, что Идрис Деби переизбран на шестой президентский срок. Его поддержали 79% избирателей. Победа позволяла ему остаться у власти еще на 6 лет.

В то же время переходный совет, который будет руководить страной в течение 18 месяцев, возглавил 37-летний сын президента Махамат Идрис Деби.

Как известно, Идрис Деби Итно — один из лидеров стран Африки, дольше всех занимавших высший руководящий пост. Он пришел к власти в 1990 году в результате восстания. Во время его правления оппозиция обвиняла президента в репрессиях.

В 2018 году Деби провел конституционную реформу, которая позволяла ему остаться у власти до 2033 года и при этом ограничивала число президентских сроков. При этом западные страны, в частности, Франция, рассматривали Деби как союзника в борьбе с исламистскими экстремистскими группировками.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, после которых власти объявили, что Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Это вызвало самые масштабные в истории страны протесты, сопровождавшиеся систематическим применением чрезмерной силы со стороны белорусских силовиков не только к активным протестующим, но и к любым гражданам, заподозренным в нелояльности.

Несмотря на затихание уличной протестной активности в стране, беспрецедентная кампания по давлению на граждан в различных сферах жизни со стороны фактических властей продолжается до сих пор.

США, Евросоюз, а с ними и Украина переизбрание Лукашенко и его статус президента не признают, считая его полномочия завершившимися 6 ноября 2020 года.