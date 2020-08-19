Президента задержали военные: что происходит в Мали и как на переворот реагируют в мире

Президент западноафриканской Республики Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об уходе со своего поста, отставке правительства и роспуске парламента. Заявление он сделал в эфире местных телеканалов спустя несколько часов после того, как его вместе с сыном Каримом Кейта и премьер-министром страны Бубу Сиссе задержали вооруженные военные, устроившие мятеж.
В своем заявлении Кейта подчеркнул, что не хочет, чтобы проливалась кровь ради сохранения его власти и завил, что его решение об отставке уже вступило в силу. При этом, его президентский срок должен был истечь только через три года, передает "AP". Более того, Кейта объявил, что распущены будут его правительство и Национальное собрание.
Президент Республики Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке. Фото: Facebook/Présidence de la République du Mali
К отставке руководства Мали привел мятеж военных, начавшийся накануне, 18 августа, на армейской базе Кати, расположенной в пригороде столицы государства Бамако. Военные захватили оружие, задержали офицеров и направились в Бамако, где задержали не только президента, но и ряд высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра Бубу Сиссе и министра финансов Абудлая Даффе. По данным BBC, мятеж возглавили полковники Малик Дьяу, заместитель командующего военным лагерем Кати, и генерал Садио Камара. В столице действия военных поддержали участники антиправительственных акций протеста, которые начались еще в июне.
Ongoing coup in #Mali. The coup leaders say they arrested the President and Prime Minister. Crowds are celebrating in the streets.— Anonymous 🐈⬛ (@YourAnonCentral) August 18, 2020
Massive demonstrations have been ongoing against French forces and government mismanagement for months. https://t.co/gtnS3lxjrN
Отметим, что в 2012 году на базе Кати уже происходил мятеж из-за неспособности командования остановить дхижадистов, наступавших на севере страны. Тогда он привел к военному перевороту и свержению президента. После этого выборы главы государства выиграл Кейта. В 2018 году он победил снова. Однако, как пишет AP, политическая нестабильность в Мали стала развиваться через несколько месяцев после спорных выборов в законодательные органы. Кроме того, поддержка Кейты упала на фоне критики действий его правительства в отношении повстанцев, чья активность охватила страну.
"За последний год военные пострадали от "Исламского государства" и группировок, связанных с "Аль-Каидой". Волна особо смертоносных атак на севере в 2019 году побудила правительство закрыть свои наиболее уязвимые аванпосты в рамках реорганизации, направленной на сокращение потерь", — говорится в материале.
Другими причинами антиправительственных протестов и мятежа СМИ называют неудовлетворенность жителей страны экономической политикой, уровнем доходов граждан и коррупцией.
После того, как Кейта заявил об отставке, на государственном телевидении Мали выступили участники переворота. Они объявили о создании Национального комитета спасения народа, который возьмет на себя ответственность за происходящее, и заявили, что проведут в стране выборы. Кроме того, военные сообщили, что закрывают все границы страны и вводят комендантский час с 21:00 до 05:00.
Скриншот обращения военных. Фото: Twitter/@511ZGS
В то же время, мятеж в Мали осудили представители Африканского союза (объединяющего 55 старн Африки), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Европейский Союз и Организация объединенных наций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленного и безоговорочного освобождения президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе из-под ареста и призвал к восстановлению конституционного порядка в стране. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны к диалогу и соблюдению конституционных принципов, международного права и прав человека.
Напомним, политический кризис также разворачивается в Беларуси. В день президентских выборов люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста. Митинги в стране продолжаются вторую неделю: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек.
По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МВД эту информацию опровергают. По официальным данным, в ходе акций протеста в Беларуси погибли четыре человека.
Первая неделя протестов в Беларуси завершилась беспрецедентно массовыми митингами, которые прошли в Минске и многих других городах страны. В то же время, в столице состоялась и акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.
Также к акциям протеста присоединились сотрудники крупнейших предприятий страны, объявив забастовки.