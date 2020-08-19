Президента задержали военные: что происходит в Мали и как на переворот реагируют в мире

Президент западноафриканской Республики Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об уходе со своего поста, отставке правительства и роспуске парламента. Заявление он сделал в эфире местных телеканалов спустя несколько часов после того, как его вместе с сыном Каримом Кейта и премьер-министром страны Бубу Сиссе задержали вооруженные военные, устроившие мятеж.

В своем заявлении Кейта подчеркнул, что не хочет, чтобы проливалась кровь ради сохранения его власти и завил, что его решение об отставке уже вступило в силу. При этом, его президентский срок должен был истечь только через три года, передает "AP". Более того, Кейта объявил, что распущены будут его правительство и Национальное собрание.

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Президент Республики Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке. Фото: Facebook/Présidence de la République du Mali

К отставке руководства Мали привел мятеж военных, начавшийся накануне, 18 августа, на армейской базе Кати, расположенной в пригороде столицы государства Бамако. Военные захватили оружие, задержали офицеров и направились в Бамако, где задержали не только президента, но и ряд высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра Бубу Сиссе и министра финансов Абудлая Даффе. По данным BBC, мятеж возглавили полковники Малик Дьяу, заместитель командующего военным лагерем Кати, и генерал Садио Камара. В столице действия военных поддержали участники антиправительственных акций протеста, которые начались еще в июне.

Ongoing coup in #Mali. The coup leaders say they arrested the President and Prime Minister. Crowds are celebrating in the streets.



Massive demonstrations have been ongoing against French forces and government mismanagement for months. https://t.co/gtnS3lxjrN — Anonymous 🐈‍⬛ (@YourAnonCentral) August 18, 2020

Отметим, что в 2012 году на базе Кати уже происходил мятеж из-за неспособности командования остановить дхижадистов, наступавших на севере страны. Тогда он привел к военному перевороту и свержению президента. После этого выборы главы государства выиграл Кейта. В 2018 году он победил снова. Однако, как пишет AP, политическая нестабильность в Мали стала развиваться через несколько месяцев после спорных выборов в законодательные органы. Кроме того, поддержка Кейты упала на фоне критики действий его правительства в отношении повстанцев, чья активность охватила страну.

"За последний год военные пострадали от "Исламского государства" и группировок, связанных с "Аль-Каидой". Волна особо смертоносных атак на севере в 2019 году побудила правительство закрыть свои наиболее уязвимые аванпосты в рамках реорганизации, направленной на сокращение потерь", — говорится в материале.

Другими причинами антиправительственных протестов и мятежа СМИ называют неудовлетворенность жителей страны экономической политикой, уровнем доходов граждан и коррупцией.

После того, как Кейта заявил об отставке, на государственном телевидении Мали выступили участники переворота. Они объявили о создании Национального комитета спасения народа, который возьмет на себя ответственность за происходящее, и заявили, что проведут в стране выборы. Кроме того, военные сообщили, что закрывают все границы страны и вводят комендантский час с 21:00 до 05:00.

Скриншот обращения военных. Фото: Twitter/@511ZGS

В то же время, мятеж в Мали осудили представители Африканского союза (объединяющего 55 старн Африки), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Европейский Союз и Организация объединенных наций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленного и безоговорочного освобождения президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе из-под ареста и призвал к восстановлению конституционного порядка в стране. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны к диалогу и соблюдению конституционных принципов, международного права и прав человека.

Напомним, политический кризис также разворачивается в Беларуси. В день президентских выборов люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста. Митинги в стране продолжаются вторую неделю: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек.

По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МВД эту информацию опровергают. По официальным данным, в ходе акций протеста в Беларуси погибли четыре человека.

Первая неделя протестов в Беларуси завершилась беспрецедентно массовыми митингами, которые прошли в Минске и многих других городах страны. В то же время, в столице состоялась и акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Также к акциям протеста присоединились сотрудники крупнейших предприятий страны, объявив забастовки.