11 июля 2025 года во время Международной конференции по восстановлению Украины в Риме был подписан меморандум о совместном производстве порохов между Украиной и США. Это соглашение является важным шагом по усилению сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе обеих стран.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на сообщение советника президента Украины Александра Камышина.

Сотрудничество Украины и США в защитнике

В рамках Международной конференции по восстановлению Украины в Риме было подписано более пяти соглашений и меморандумов в области оборонной промышленности. Часть документов публичны, другие – конфиденциальные. Соглашения заключены как между правительствами, так и между ведущими оборонными организациями, в частности, "Советом Оружейников" и Ассоциацией производителей вооружения Италии, а также между отдельными компаниями.

Одним из ключевых договоров стало подписание соглашения о совместном производстве порохов на территории США с участием американской компании и Укроборонпрома. Этот проект яркий пример усиления сотрудничества между оборонными индустриями Украины, Европы и Соединенных Штатов, подчеркнул Камышин.

Следует отметить, что вовлеченные в проекты компании уже имеют опыт партнерства с украинской стороной, а ныне продолжается активное расширение сотрудничества с Италией и другими европейскими странами.

Подписанные соглашения стали результатом работы команды Министерства стратегических отраслей промышленности Украины, за последние два года достигшей значительного прогресса в развитии международного оборонного сотрудничества.

"Сейчас мы выходим на системный, правильный, постоянный формат совместной работы", - подытожил Камышин.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.