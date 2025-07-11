Україна та США домовились про спільне виробництво пороху

11 липня 2025 року під час Міжнародної конференції з відновлення України у Римі було підписано меморандум про спільне виробництво порохів між Україною та США. Ця угода є важливим кроком у посиленні співпраці в оборонно-промисловому комплексі обох країн.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на повідомлення радника президента України Олександра Камишіна.

Співпраця України та США в оборонці

В рамках Міжнародної конференції з відновлення України у Римі було підписано понад п’ять угод і меморандумів у сфері оборонної промисловості. Частина документів є публічними, інші – конфіденційними. Угоди укладені як між урядами, так і між провідними оборонними організаціями, зокрема "Радою Зброярів" та Асоціацією виробників озброєння Італії, а також між окремими компаніями.

Одним із ключових договорів стало підписання угоди про спільне виробництво порохів на території США за участю американської компанії та Укроборонпрому. Цей проєкт є яскравим прикладом посилення співпраці між оборонними індустріями України, Європи та Сполучених Штатів, наголосив Камишін.

Варто зазначити, що залучені у проєкти компанії вже мають досвід партнерства з українською стороною, а нині триває активне розширення співпраці з Італією та іншими європейськими країнами.

Підписані угоди стали результатом роботи команди Міністерства стратегічних галузей промисловості України, яка за останні два роки досягла значного прогресу в розвитку міжнародного оборонного співробітництва.

"Зараз ми виходимо на системний, правильний, постійний формат спільної роботи", - підсумував Камишін.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.