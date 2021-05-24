Евросоюз может остановить наземное транспортное сообщение с Беларусью — СМИ

Европейский союз может ввести новый пакет санкций против властей Республики Беларусь.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, после задержания в аэропорту Минска основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

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По информации агентства, 24 мая лидеры стран в ЕС должны собраться в Брюсселе, чтобы рассмотреть дальнейшие санкции против администрации президента Александра Лукашенко после инцидента в аэропорту Минска.

Потенциальные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, запрет национальной авиакомпании страны совершать посадку в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси, говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Минске был принудительно посажен лайнер компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за заложенной на борту бомбы. Перехват самолета обеспечивал белорусский военный самолет.

После этого латвийская авиакомпания airBaltic заявила, что из-за принудительной посадки и семичасового задержания рейса Ryanair Афины — Вильнюс 23 мая с целью задержания Протасевича теперь будет облетать территорию Беларуси.

Ее примеру последовал венгерский лоукостер Wizz Air. Также стало известно, что облетать Беларусь принялась Austrian Airlines.

Отметим также, что данное событие вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз.