Транспорт 50 минут назад

Austrian Airlines отправила самолет из Вены в Москву через Украину в обход Беларуси

Авиалайнер приземлился в конечном пункте раньше на 12 минут

Фото: Facebook/Austrian Airlines Фото: Facebook/Austrian Airlines
Фото: Facebook/Austrian Airlines

24 мая австрийская авиакомпания Austrian Airlines изменила стандартный маршрут рейса Вена — Москва (AUA601/OS601), пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполнила перелет через авиапространство Украины.

Как свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет приземлился в конечном пункте раньше на 12 минут, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Ранее сообщалось, что венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air начала перенаправлять свои рейсы с пространства над территорией Беларуси после инцидента с перехватом Беларусью самолета ирландского лоукостера Ryanair 23 мая.

Перед этим латвийская airBaltic заявила, что из-за принудительной посадки и семичасового задержания рейса Ryanair Афины — Вильнюс 23 мая с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича теперь будет облетать территорию Беларуси.

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Напомним, 23 мая в Минске самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за заложенной на борту бомбы.

В ходе проверочных мероприятий взрывное устройство найдено не было. После этого самолет вылетел в Вильнюс. 

На борту самолета находилось 123 пассажира, среди которых оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, который оппозиция создала по инициативе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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