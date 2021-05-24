Авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение не летать над территорией Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, однако официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято.

Об этом в эфире утренней программы "Домская площадь" заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, передает rus.lsm.lv.

По его словам, официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято.

При этом Линкайтс отметил, что решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолет Ryanair, на борту которого находился член Координационного совета оппозиции Беларуси, оппозиционный журналист Роман Протасевич, является неординарной ситуацией, которая задает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Читайте также: В Беларуси начали разгонять протестующих водометами и стрелять в воздух на предупреждение

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", — сообщил министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта Рига и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Напомним, 23 мая в Минске самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за заложенной на борту бомбы.

В ходе проверочных мероприятий взрывное устройство найдено не было. После этого самолет вылетел в Вильнюс.

На борту самолета находилось 123 пассажира, среди которых оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, который оппозиция создала по инициативе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.