Транспорт 30 минут назад

Авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси

Решение принято из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича

Фото: Facebook/airBaltic Фото: Facebook/airBaltic
Фото: Facebook/airBaltic

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение не летать над территорией Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, однако официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято.

Об этом в эфире утренней программы "Домская площадь" заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, передает rus.lsm.lv.

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По его словам, официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу пока не принято.

При этом Линкайтс отметил, что решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолет Ryanair, на борту которого находился член Координационного совета оппозиции Беларуси, оппозиционный журналист Роман Протасевич, является неординарной ситуацией, которая задает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

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"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", — сообщил министр.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта Рига и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Напомним, 23 мая в Минске самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за заложенной на борту бомбы.

В ходе проверочных мероприятий взрывное устройство найдено не было. После этого самолет вылетел в Вильнюс. 

На борту самолета находилось 123 пассажира, среди которых оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, который оппозиция создала по инициативе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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