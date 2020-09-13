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В мире вчера, 19:29

В Беларуси начали разгонять протестующих водометами и стрелять в воздух на предупреждение

Правоохранители Беларуси объяснили использование водометов против протестующих якобы для обеспечения безопасности на дороге

Фото: скриншот видео YouTube/TUT.by Фото: скриншот видео YouTube/TUT.by
Фото: скриншот видео YouTube/TUT.by

В белорусском городе Бресте силовики вывели на улицы водомет, которым разгоняли участников акции протеста.

Как передает "Укринформ", об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

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"В Бресте против протестующих начали применять водомет", — говорится в сообщении, дополненном видео.

В то же время в МВД Беларуси объяснили, зачем милиция применяла водомет против протестующих в Бресте — якобы для того, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

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"Своими действиями участники блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам. С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 13 сентября сотрудники силовых структур Беларуси начали разгонять людей, которые собрались на акции протеста в Минске и других городах страны.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Однако в тот же день люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста.

В первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек.

По данным МВД Беларуси, в первые дни в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков.

В МВД эту информацию опровергают. Более того, по данным ООН, в ходе акций протеста погибли по меньше мере четыре человека.

Тем не менее протесты жителей страны продолжаются: к акциям на улицах, беспрецедентно массовым митингам и шествиям присоединились также рабочие крупнейших предприятий, периодически устраивая забастовки.

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