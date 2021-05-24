Wizz Air начала облетать Беларусь после перехвата самолета Ryanair, в отличие от нее самой

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air начала перенаправлять свои рейсы с пространства над территорией Беларуси после инцидента с перехватом Беларусью самолета ирландского лоукостера Ryanair 23 мая.

В частности, как свидетельствуют данные сервиса мониторинга воздушного транспорта Flightradar, рейс Wizz Air 6285 Киев — Таллинн с вылетом из аэропорта "Киев" имени Сикорского 24 мая изменил был направлен через Польшу в обход воздушного пространства Беларуси.

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В свою очередь сама Ryanair по-прежнему продолжает летать над Беларусью. В частности, днем в понедельник через ее пространство следует рейс Пафос — Таллин.

С использованием белорусского авиапространства также следуют самолеты ряда других авиакомпаний, в частности Turkish Airlines (к примеру, Вильнюс — Стамбул и Стокгольм — Стамбул), Air France, Air China и российских перевозчиков (замечены "Аэрофлот", I-Fly, "Победа", Premier Avia, Smartavia).

Напомним, что ранее латвийская airBaltic заявила, что из-за принудительной посадки и семичасового задержания рейса Ryanair Афины — Вильнюс 23 мая с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича теперь будет облетать территорию Беларуси.

Отметим также, что данное событие вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз.