"В Минске вышли агенты КГБ": посаженный в Беларуси самолет Ryanair покинуло 5 пассажиров

В расследовании дела о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair опрошено уже несколько десятков человек. При этом, как передает "Интерфакс", выяснилось, что по прилету самолета в Вильнюс после задержания в Минске журналиста Романа Протасевича и его девушки в компании недосчитались пяти пассажиров.

"Сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета, который, вероятно, затянется до вечера. Мы опросили уже несколько десятков человек, летевших самолетом, в том числе и членов экипажа", — сообщил журналистам в понедельник начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

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Он уточнил, что был опрошен и капитан самолета. Правоохранители утверждают, что решение о смене направления на Минск капитан самолета, выполнявшего рейс Афины — Вильнюс, принял, посовещавшись с руководством Ryanair.

По данным Кишкиса, самолетом из Афин летели 126 человек плюс члены экипажа, однако после посадки в Минске в Вильнюс прилетел 121 пассажир. Он также добавил, что в ходе расследования "складывается вполне последовательная картина происшествия".

В свою очередь заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас отметил, что информация, находящаяся в публичном пространстве, по крайней мере, в основном соответствует тому, что происходило в воскресенье.

"Мы не можем утверждать, что находящаяся в публичном пространстве информация полностью соответствует тем данным, которые устанавливаются во время расследования, но по большей части это так", — сказал Иванаускас на пресс-конференции, добавив, что расследование такого масштаба может занять довольно много времени.

В свою очередь, как цитируют в понедельник западные СМИ комментарий генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, после посадки в Минске самолет покинули некоторые другие лица, которые могут быть агентами белорусского Комитета госбезопасности.

"Это был случай угона самолета, спонсируемого государством... Мы полагаем, что с самолета сошли и некоторые агенты КГБ", — заявил он.

При этом Ryanair считает действия Беларуси с ее самолетом незаконными, описывая их как воздушное пиратство.

Ранее Ryanair сообщила, что именно белорусские диспетчеры сообщили экипажу о потенциальной угрозе на борту, вынудив отклониться от курса и полететь на Минск вместо посадки в Вильнюсе. В то же время в сообщении авиакомпании Минск был назван "ближайшим аэропортом", что очевидным образом не соответствует действительности, так как в момент отклонения от курса судно, по данным Flightradar, находилось лишь в нескольких километрах от Литвы.

По сообщению перевозчика, после семичасовой задержки самолет все же смог вылететь в Вильнюс, где приземлился в 21:25 воскресенья.

В Ryanair извинились перед всеми, кто мог пострадать от данного инцидента, и сообщили о нем надлежащим национальным и европейским ведомствам. При этом в компании утверждают, что были не в силах изменить такое развитие событий.

Напомним, что латвийская airBaltic заявила, что из-за принудительной посадки и семичасового задержания рейса Ryanair Афины — Вильнюс 23 мая с целью задержания Протасевича теперь будет облетать территорию Беларуси. Ее примеру последовал венгерский лоукостер Wizz Air. Также стало известно, что облетать Беларусь принялась Austrian Airlines.

Отметим также, что данное событие вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз.