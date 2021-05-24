Запрет СМИ без суда и отключение интернета "когда надо": в Беларуси ужесточили ограничения

В Беларуси ужесточили законодательные ограничения работы средств массовой информации и свободы массовых собраний. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым корректируется законодательство о средствах массовой информации. Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено", — говорится в сообщении.

В частности, введен запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации.

Также не допускается размещение в СМИ гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие "информацию, распространение которой запрещено".

"Генеральному прокурору, прокурорам областей и города Минска предоставлено право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам", — сказано в сообщении.

Основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ отныне является и принятие Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о "наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам".

Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Министерства информации (например, в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений).

"Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием", — отмечают у Лукашенко.

Также вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено "умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности".

Кроме того, в белорусском законодательстве закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

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Помимо этого, сообщается, что Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство об электросвязи.

"В целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы)", — отмечается в сообщении.

При этом установлено, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Беларуси.

Кроме того, Лукашенко одобрил и третий закон — им, в частности, исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий. Теперь, если исходить из белорусского законодательства, все массовые мероприятия в стране должны будут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов. Также запрещается работа фондов, помогающих задержанным и арестованным.

"Запрещается сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий", — сообщили у Лукашенко.

Вводится и запрет освещения, в том числе СМИ, в режиме реального времени массовых мероприятий, "проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды". Журналистам при исполнении обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.

Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Напомним, что о вступлении в силу новых ограничений объявлено после задержания накануне в результате спецоперации по перехвату рейса авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс оппозиционного журналиста из Беларуси Романа Протасевича, в последнее время жившего в столице Литвы. Протасевич был основателем крупнейшего политического Telegram-канала Nexta, на пике популярности имевшего более 2 млн подписчиков (ныне лишь 1,2 млн) и сыгравшего значительную роль в координации массовых протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Отметим, что Украина, как и США и Европейский союз, не признают переизбрание Лукашенко на этих выборах и его статус президента, считая его полномочия самовольно присвоенными, а прежние завершившимися 6 ноября 2020 года.