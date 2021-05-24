Ryanair считает воздушным пиратством действия Беларуси с ее самолетом

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair считает актом авиационного пиратства перехват ее рейса Афины — Вильнюс 23 мая в небе над Беларусью с целью его принудительной посадки в аэропорту Минска для задержания оппозиционного журналиста из Беларуси Романа Протасевича, жившего в последнее время в Вильнюсе. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые увели самолет рейса FR4978 в Минск вчера, 23 мая, что стало актом авиационного пиратства. Разбираемся с этим сейчас с отвечающими за безопасность ведомствами Евросоюза и НАТО. Ryanair всецело сотрудничает с ними, но мы не можем комментировать более подробно по причинам безопасности", — заявили в компании.

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При этом, как передают западные СМИ комментарий генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, после посадки в Минске самолет покинули некоторые другие лица, которые могут быть агентами белорусского Комитета госбезопасности.

"Это был случай угона самолета, спонсируемого государством... Мы полагаем, что с самолета выгружались и некоторые агенты КГБ", — заявил он.

В свою очередь, судя по данным сервиса Flightradar, Ryanair днем в понедельник по-прежнему продолжает летать над Беларусью. По крайней мере, в ее воздушном пространстве замечен рейс Пафос — Таллин.

Ранее Ryanair сообщила, что именно белорусские диспетчеры сообщили экипажу о потенциальной угрозе на борту, вынудив отклониться от курса и полететь на Минск вместо посадки в Вильнюсе. В то же время в сообщении авиакомпании Минск был назван "ближайшим аэропортом", что очевидным образом не соответствует действительности, так как в момент отклонения от курса судно, по данным Flightradar, находилось лишь в нескольких километрах от Литвы.

По сообщению перевозчика, после семичасовой задержки самолет все же смог вылететь в Вильнюс, где приземлился в 21:25 воскресенья.

В Ryanair извинились перед всеми, кто мог пострадать от данного инцидента, и сообщили о нем надлежащим национальным и европейским ведомствам. При этом в компании утверждают, что были не в силах изменить такое развитие событий.

Напомним, что ранее латвийская airBaltic заявила, что из-за принудительной посадки и семичасового задержания рейса Ryanair Афины — Вильнюс 23 мая с целью задержания Протасевича теперь будет облетать территорию Беларуси. Ее примеру последовал венгерский лоукостер Wizz Air.

Отметим также, что данное событие вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз.