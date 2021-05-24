Кабмин может запретить полеты "Белавиа" в Украине — СМИ

24 мая Кабинет министров на внеочередном заседании обсудит целесообразность запрета на полеты украинских авиакомпаний над Беларусью.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Кроме того, по информации издания, будут рассматривать возможность запрета полетов белорусской компании "Белавиа" над Украиной.

Это вызвано задержанием соучредителя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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Напомним, 23 мая в Минске самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за заложенной на борту бомбы.

В ходе проверочных мероприятий взрывное устройство найдено не было. После этого самолет вылетел в Вильнюс.

На борту самолета находилось 123 пассажира, среди которых оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, который оппозиция создала по инициативе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.