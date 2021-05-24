Транспорт 20 минут назад

Кабмин может запретить полеты "Белавиа" в Украине — СМИ

Это вызвано задержанием соучредителя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича

Фото: Facebook/Belavia - Belarusian Airlines Фото: Facebook/Belavia - Belarusian Airlines
Фото: Facebook/Belavia - Belarusian Airlines

24 мая Кабинет министров на внеочередном заседании обсудит целесообразность запрета на полеты украинских авиакомпаний над Беларусью.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, по информации издания, будут рассматривать возможность запрета полетов белорусской компании "Белавиа" над Украиной.

Это вызвано задержанием соучредителя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Читайте также:
Авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси

Напомним, 23 мая в Минске самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за заложенной на борту бомбы.

В ходе проверочных мероприятий взрывное устройство найдено не было. После этого самолет вылетел в Вильнюс. 

На борту самолета находилось 123 пассажира, среди которых оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, который оппозиция создала по инициативе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси
Авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси
"Слугу народа" Шевченко исключили из фракции за поездку к Лукашенко: "Пойдем своим путем"
"Слугу народа" Шевченко исключили из фракции за поездку к Лукашенко: "Пойдем своим путем"
В Минске принудительно посадили самолет Ryanair и задержали основателя NEXTA Протасевича
В Минске принудительно посадили самолет Ryanair и задержали основателя NEXTA Протасевича
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. В Украине подскочили цены на сахар

  2. На смену советским УАЗам: для ВСУ создадут автомобиль повышенной проходимости (ФОТО)

  3. Под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший (ФОТО)

  4. Турецкая авиакомпания на месяц отказалась от рейсов в Одессу

  5. В Киеве столкнулись фура и легковушка, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...