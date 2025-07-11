Кадровый дефицит: более 550 женщин овладевают "мужскими" профессиями по государственной программе

Государственная служба занятости запустила проект, помогающий женщинам овладеть профессиями в традиционно мужских сферах и найти работу. Уже более 550 участников начали обучение при поддержке государства и работодателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Правительственного портала.

Женщины в "мужских" профессиях

Проект создает новые возможности, как для бизнеса, так и для женщин. Предприятия получают квалифицированных специалистов для отраслей с дефицитом кадров, а женщины возможность освоить современные, востребованные профессии и найти стабильное трудоустройство. Инициатива не только укрепляет кадровый потенциал компаний, но повышает конкурентоспособность женщин на рынке труда.

С начала реализации проекта более 550 женщин уже приступили к обучению.

По числу привлеченных работодателей лидерами стали Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Волынская области.

Самыми популярными профессиями среди женщин в традиционно «мужских» сферах стали: станочница деревообрабатывающих станков, трактористка, оператор котельной, водитель погрузчика и троллейбуса.

Условия участия

Учеба в рамках проекта финансируется за счет Фонда социального страхования на случай безработицы. Стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день — 30 280 грн). Если курс более дорогой, разницу может покрыть работодатель или сама участница.

Программа охватывает 31 профессию в традиционно "мужских" сферах, среди которых:

водитель троллейбуса;

погрузчика;

трамвая;

машинистка крана;

трактористка;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобилей;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств и т.п.

Как присоединиться:

Работодатель может подать заявку на участие онлайн через официальный портал, после чего с ним свяжется представитель службы занятости для уточнения деталей. Также можно оформить заявку оффлайн в ближайшем центре занятости, где консультируют.

Напомним, в апреле только 72 украинки учились нетипичным для женщин профессиям в рамках экспериментального проекта Государственной службы занятости.