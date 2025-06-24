Более 450 украинок овладевают "мужскими" профессиями: какую профессию выбирают чаще

Все больше украинских компаний присоединяется к экспериментальной государственной инициативе, которая открывает женщинам путь к традиционно "мужским" профессиям. С начала действия проекта уже более 450 женщин приступили к обучению. Наиболее популярными стали профессии станочницы и трактористки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Государственная инициатива преследует цель не только укрепить кадровый потенциал предприятий, но и помочь женщинам стать более конкурентоспособными на современном рынке труда. Благодаря проекту женщины имеют возможность получить востребованную профессию и гарантированное место работы после учебы.

Топ-3 профессии, которые выбрали женщины в рамках программы:

станочница деревообрабатывающих станков;



трактористка;



водитель автотранспорта.

В Житомирской, Ровенской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Волынской областях работодатели чаще всего предлагают трудоустройство женщин по вышеупомянутым профессиям.

Условия участия

Обучение внутри проекта финансируется за счет Фонда социального страхования на случай безработицы. Стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 30 280 грн). Если обучение стоит больше, разницу может покрыть либо работодатель, либо участница.

Следует заметить, что женщины могут овладеть 31 профессией, относящимися к категории традиционно "мужских", в частности:

водитель троллейбуса, погрузчика, трамвая;

машинистка крана; трактористка;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств и другие.

Напомним, в апреле только 72 украинки обучались нетипичным для женщин профессиям в рамках экспериментального проекта Государственной службы занятости.