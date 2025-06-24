Понад 450 українок опановують "чоловічі" професії: який фах обирають частіше

Все більше українських компаній приєднується до експериментальної державної ініціативи, яка відкриває жінкам шлях до традиційно "чоловічих" професій. З початку дії проєкту вже понад 450 жінок розпочали навчання. Найпопулярнішими стали професії верстатниці та трактористки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Державна ініціатива має на меті не лише зміцнити кадровий потенціал підприємств, а й допомогти жінкам стати більш конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Завдяки проєкту жінкимають можливість здобути затребувану професію та гарантоване місце роботи після навчання.

Топ-3 професії, які обрали жінки в рамках програми:

верстатниця деревообробних верстатів;



трактористка;



водійка автотранспорту.

У Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Волинській областях роботодавці найчастіше пропонують працевлаштування жінок за вищезгаданими професіями.

Умови участі

Навчання в межах проєкту фінансується за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Варто зауважити, що жінки можуть опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно "чоловічих", зокрема:

водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;

машиністка крана; трактористка;

майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Нагадаємо, у квітні лише 72 українки навчалися нетиповим для жінок професіям у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.