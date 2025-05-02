Які професії користуються попитом на ринку праці

На ринку праці користуються попитом продавці, водії, бухгалтери та вантажники. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Аналітики відомства виявили найбільш популярні на ринку праці професії, поділивши їх на чотири великі категорії:

для працівників сфери торгівлі та надання послуг,

для кваліфікованих робітників,

для професіоналів та фахівців,

для некваліфікованих робітників.

"Якщо казати про працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про продавців, адміністраторів, кухарів, торгових представників, бариста та офіціантів. Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів", - наголошують у відомстві.

У категорії кваліфікованих робітників найбільш затребувані водії, слюсарі, комплектувальники, швачки та електрики.

У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів.

"Бізнесу складно знайти людей таких професій, тому що для навчання або перенавчання потрібні помітні гроші та час", - зазначають у відомстві.

Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на вантажників, прибиральників, комірників та підсобних працівників. У цій категорії основна причина браку кадрів — відносно невисока заробітна плата.

"Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали)", - підсумовують у відомстві.

З початку 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 226 тисяч українців, з них мали статус безробітного 163 тисяч. З цієї кількості були працевлаштовані на постійне місце роботи або залучені до тимчасової зайнятості 80 тис. людей.

Зауважимо, рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.