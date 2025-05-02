Вже 145 жінок навчаються "чоловічим" професіям за підтримки держави: які обирають спеціальності

За підтримки Державної служби зайнятості, українські компанії активніше відкривають жінкам доступ до професій, де раніше домінували чоловіки, беручи участь у відповідному експериментальному проєкті. З початку дії проєкту вже понад 145 жінок розпочали навчання.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Ініціатива має на меті не лише зміцнити кадровий потенціал підприємств, а й допомогти жінкам стати більш конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Завдяки проєкту роботодавці отримують можливість підготувати фахівчинь для галузей із дефіцитом кадрів, а учасниці — здобути затребувану професію та гарантоване місце роботи після навчання.

Топ 5 регіонів за кількістю залучених роботодавців:

Івано-Франківська область,

Полтавська область,

Харківська область,

Львівська область,

Чернігівська область.

Топ 3 професії, які обрали жінки в традиційно чоловічих галузях:

верстатниця деревообробних верстатів,

трактористка

водійка автотранспорту.

Умови участі

Фінансування навчання у рамках проекту здійснюється коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, серед яких:

водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;

машиністка крана;

трактористка;

майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Як долучитись до проєкту

Роботодавець може подати заявку на участь у проекті як онлайн, так і офлайн.

Онлайн-заявка надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей.

Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.

Нагадаємо, українки отримали можливість долучитися до програми менторської підтримки жінок в agrifood-бізнесі Empowering Women in Agrifood (EWA). За найкращі рішення передбачені гранти у розмірі €5 тисяч та €10 тисяч на розвиток власної справи.