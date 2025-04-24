Розвиток власної справи: жінки в agrifood-бізнесі можуть отримати гранти

Українки отримали можливість долучитися до програми менторської підтримки жінок в agrifood-бізнесі Empowering Women in Agrifood (EWA). За найкращі рішення передбачені гранти у розмірі €5 тисяч та €10 тисяч на розвиток власної справи.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Це друга хвиля програми від EIT Food, яка реалізується за підтримки Європейського Інституту Інновацій та Технологій (EIT) Європейського Союзу. Програма діятиме в форматі онлайн та передбачає кілька офлайн зустрічей. Кожна учасниця отримає до однієї тисячі євро на покриття особистих витрат, пов’язаних із проїздом і проживанням тощо. А за найкращі рішення, які визначать під час Demo Day, — гранти у розмірі п’яти та десяти тисяч євро на розвиток власної справи.

Хто може стати учасником програми?

До програми можуть долучитись підприємиці, які розвивають інноваційні рішення, зокрема вирощують або переробляють продукти унікальним екологічним методом, працюють над зменшенням харчових відходів, розробляють екологічні добрива, вигадали інноваційний спосіб зберігання продуктів або впроваджують штучний інтелект з метою розвитку agrifood-рішення тощо.

Претендентка має відповідати наступним критеріям:

бути резиденткою України;

мати бізнес-ідею в agrifood або чинний бізнес, зареєстрований в Україні, якому менш як 3 роки;

не мати досвіду отримання інвестицій або грантів на зазначену бізнес-ідею на суму понад 60 тисяч євро.

Щоб долучитись до програми, потрібно подати заявку на участь українською мовою до 25 травня 2025 року на платформі F6S та пройти відбір. Участь у програмі безоплатна.

Що відомо про програму?

EIT Food — найбільша та найдинамічніша у світі спільнота харчових інновацій, яка працює над тим, щоб зробити систему харчування більш здоровою та стійкою. Програма є однією з дев'яти інноваційних спільнот, створених Європейським Інститутом інновацій та технологій (EIT) з метою стимулювання підприємництва в Європі.

Radar Tech — інноваційна компанія, яка була створена у 2016 році як перший корпоративний акселератор в Україні та допомагає стартапам, корпораціям і екосистемам визначати свій шлях до розвитку та інновацій.

Нагадаємо, прийом нових заявок на гранти для розвитку садівництва та тепличного господарства призупинено — державне фінансування за програмою “єРобота” на 2025 рік повністю вичерпано.