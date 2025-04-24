Розвиток садівництва й тепличного господарства: прийом заявок на гранти призупинено

Прийом нових заявок на гранти для розвитку садівництва та тепличного господарства призупинено — державне фінансування за програмою “єРобота” на 2025 рік повністю вичерпано.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Гранти вичерпано

На сьогодні прийом нових заявок на гранти тимчасово призупинено у зв’язку з повним освоєнням коштів, передбачених у державному бюджеті на цей рік.

Водночас усі рішення щодо надання грантів, ухвалені на 2025 рік, будуть реалізовані в повному обсязі. Інформацію про відновлення прийому заявок буде повідомлено окремо.

"Дякую всім аграріям, які не чекають кращих часів, а вже зараз інвестують у своє майбутнє — і майбутнє українського села!"- наголосив Коваль.

Про програму

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту.

Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників.

Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень.

Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.

Нагадаємо, з початку 2025 року в межах програми “єРобота” аграрії отримали 167,9 млн гривень грантової підтримки.