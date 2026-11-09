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Для перевізників харчової продукції змінили правила бронювання черги на кордоні

вантажівка, дорога, перевезення
Перевізники харчів тепер можуть бронювати чергу на кордоні без митної декларації / Freepik

Уряд дозволив автомобільним перевізникам харчової продукції з особливими умовами транспортування заздалегідь бронювати місце в електронній черзі на кордоні без номера митної декларації. Це має скоротити час очікування завантажених рефрижераторів і витрати на перевезення.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінагрополітики та продовольства.

Кого стосуються нові правила

Бронювати місце в електронній черзі без номера митної декларації зможуть перевізники, які вивозять товари з України спеціалізованими вантажівками. Йдеться про ізотермічні автомобілі, рефрижератори, льодовники та транспорт із підігрівом.

Новий порядок діятиме під час воєнного стану, але не довше, ніж триватиме експериментальний проєкт "Електронна черга перетину кордону".

Раніше для бронювання черги перевізник мав вказати номер митної декларації, яку оформлюють уже після завантаження автомобіля. Через це машини зі швидкопсувними продуктами могли чекати на кордоні завантаженими.

Під час такого очікування перевізники витрачають більше пального, адже мають підтримувати потрібну температуру всередині спеціалізованого транспорту. Тривале перебування в черзі також створює ризик погіршення якості продукції.

"Коли завантажений рефрижератор кілька діб очікує перетину кордону, це додаткові витрати, які зрештою впливають на конкурентоспроможність української продукції", – зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Нагадаємо, раніше Кабмін запровадив пріоритетне проходження кордону та обслуговування для вантажів з імпортним пальним. Нові правила мають скоротити затримки постачання пального в Україну, які на окремих західних переходах сягають тижня і більше.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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