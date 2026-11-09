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Війна скоротила площі виноградників в Україні: які регіони втратили найбільше насаджень
Війна суттєво скоротила площі виноградників на півдні та сході України. Найбільших втрат зазнали Херсонська, Запорізька, Луганська та Донецька області. Водночас основна частина виноградних насаджень країни наразі зосереджена в Одеській, Миколаївській та Закарпатській областях.
Як пише Dilo, про це повідомляє "Слово і Діло".
Які області втратили найбільше виноградників
На Херсонщині площа зареєстрованих виноградників із 2015 до 2025 року скоротилася на 97,9%. Якщо десять років тому вони займали 4,8 тисячі гектарів, то тепер залишилося близько 100 гектарів. На ситуацію вплинули окупація частини області, мінування територій і постійні атаки дронів.
Запорізька та Луганська області втратили всі зареєстровані виноградні насадження. У 2015 році вони займали відповідно 300 і 100 гектарів. На Донеччині площа скоротилася на 75% – із 400 до 100 гектарів.
Втрати є і в областях, які залишаються основними центрами виноградарства. На Одещині площа насаджень зменшилася на 33,7%, на Миколаївщині – на 41,4%. Закарпаття втратило 600 гектарів, або 16,2%.
У Волинській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях зареєстрованих господарств із виноградними насадженнями немає.
Де зараз вирощують найбільше винограду
Понад 90% площі виноградників України припадає на три області.
Перше місце посідає Одещина, де зареєстровано 16,9 тисячі гектарів насаджень. Тут вирощують Каберне Совіньйон, Мерло, Шардоне, Сапераві, Ркацителі, а також місцеві сорти Одеський чорний, Сухолиманський білий і Тельті курук.
На Миколаївщині налічується 3,4 тисячі гектарів виноградників. Серед поширених сортів – Рислінг, Совіньйон Блан і Шардоне, а також Тельті курук і Сухолиманський білий.
Закарпаття посідає третє місце з 3,1 тисячі гектарів. Тут вирощують Трамінер рожевий, Черсегі фюсереш, Рислінг, Мускат отонель, Леанку, Цвайгельт, Блауфранкіш і Кадарку.
В інших регіонах площі значно менші. На Дніпропетровщині зареєстровано 300 гектарів виноградників, а у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях – до 100 гектарів.
Нагадаємо, у квітні в Україні стартувала масштабна реформа виноградарсько-виноробної галузі: новий закон, гармонізований із нормами ЄС, передбачає менше державного втручання, більше свободи для виробників і запуск єдиного цифрового реєстру.