Кредитування енергетики: банки надали бізнесу та населенню 73 млрд грн

Українські банки розпочали фінансування проєктів з відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури на загальну суму 73 млрд грн. Із них 67,1 млрд грн припадає на бізнес, ще 5,9 млрд грн - на населення. Кредитні кошти спрямовують на будівництво нових генерувальних потужностей, систем накопичення енергії та модернізацію теплообладнання.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Українські банки профінансували проєкти бізнесу та населення у сфері енергетики на загальну суму 73 млрд грн. Кредитування відбувається в межах меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих російських атак.

За результатами опитування найбільших банків - учасників меморандуму, станом на 26 жовтня 2026 року фінансування бізнес-проєктів із відновлення генерації забезпечило створення потужностей загальним обсягом 2,176 ГВт.

Найбільше кредитних коштів спрямували на розвиток сонячної енергетики, газової генерації, гідро-, біо- та вітроенергетичних установок, а також придбання генераторів.

Окремим напрямом фінансування стало впровадження систем накопичення енергії. Банки кредитують створення відповідної інфраструктури, закупівлю інверторів та акумуляторів, а також модернізацію теплообладнання. Загальна потужність проєктів за цими напрямами становить 1,05 ГВт.

За даними НБУ, валовий портфель енергетичних кредитів з урахуванням погашень станом на 26 жовтня становив 44,1 млрд грн для бізнесу та 4,4 млрд грн для населення. Проєкти за програмою реалізують у 22 областях України.

Голова Національного банку Андрій Пишний наголосив, що регулятор продовжує адаптувати вимоги для розширення доступу підприємств до кредитування.

За його словами, із початку серпня НБУ ухвалив чотири пакети заходів, зокрема в жовтні — рішення, спрямовані на підтримку кредитування підприємств енергетичного сектору та критичної інфраструктури.

У Нацбанку очікують, що ці регуляторні кроки сприятимуть подальшому фінансуванню проєктів із відновлення енергетики.

Довідково

Розвиток кредитування енергетичної галузі – у фокусі Стратегії з розвитку кредитування. Успішне виконання близько 60% передбачених у ній заходів сприяло не лише початку найдовшого періоду кредитної експансії за понад п'ятнадцять років, а й розширенню доступу до кредитів для критичних галузей енергетики та оборонно-промислового комплексу, бізнесу на територіях стійкості.

У межах зазначеної стратегії Національний банк зважує регуляторні рішення стосовно їх впливу на кредитний потенціал банківської системи, а також запровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей.

Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.