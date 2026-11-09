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Кредитование энергетики: банки предоставили бизнесу и населению 73 млрд грн

энергетика
Банки выдали 73 млрд грн кредитов на развитие энергетики / Depositphotos

Украинские банки приступили к финансированию проектов по восстановлению и развитию энергетической инфраструктуры на общую сумму 73 млрд грн. Из них 67,1 млрд грн приходится на бизнес, еще 5,9 млрд грн – на население. Кредитные средства направляются на строительство новых генерирующих мощностей, систем накопления энергии и модернизацию теплооборудования.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Украинские банки профинансировали проекты бизнеса и населения в сфере энергетики на общую сумму 73 млрд. грн. Кредитование происходит в рамках меморандума о возобновлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате массированных российских атак.

По результатам опроса крупнейших банков - участников меморандума, по состоянию на 26 октября 2026 финансирование бизнес-проектов по восстановлению генерации обеспечило создание мощностей общим объемом 2,176 ГВт.

Больше кредитных средств направили на развитие солнечной энергетики, газовой генерации, гидро-, био- и ветроэнергетических установок, а также приобретение генераторов.

Отдельным направлением финансирования явилось внедрение систем накопления энергии. Банки кредитуют создание соответствующей инфраструктуры, закупку инверторов и аккумуляторов, а также модернизацию теплооборудования. Общая мощность проектов по этим направлениям составляет 1,05 ГВт.

По данным НБУ, валовой портфель энергетических кредитов с учетом погашений на 26 октября составил 44,1 млрд грн для бизнеса и 4,4 млрд грн для населения. Проекты по программе реализуют в 22 областях Украины.

Глава Национального банка Андрей Пышный подчеркнул, что регулятор продолжает адаптировать требования для расширения доступа предприятий к кредитованию.

По его словам, с начала августа НБУ принял четыре пакета мер, в том числе в октябре — решения, направленные на поддержку кредитования предприятий энергетического сектора и критической инфраструктуры.

В Нацбанке ожидают, что эти регуляторные шаги будут способствовать дальнейшему финансированию проектов по восстановлению энергетики.

Справочно

Развитие кредитования энергетической отрасли – в фокусе Стратегии развития кредитования. Успешное выполнение около 60% предусмотренных в ней мер способствовало не только началу самого длинного периода кредитной экспансии более пятнадцати лет, но и расширению доступа к кредитам для критических отраслей энергетики и оборонно-промышленного комплекса, бизнеса на территориях устойчивости.

В рамках указанной стратегии Национальный банк взвешивает регуляторные решения относительно их влияния на кредитный потенциал банковской системы, а также ввел ряд шагов по активизации кредитования приоритетных отраслей.

В частности, для стимулирования финансирования энергетической отрасли пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог по соответствующим кредитам.

Автор:
Ольга Опенько

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