Apple сэкономила $2,7 млрд на налогах благодаря переводу доходов в Сингапур

Американская корпорация Apple в 2026 году сэкономила 2,7 миллиарда долларов на налогах, переведя значительную часть заработанных денег в свое подразделение в Сингапуре. Благодаря местным льготам островное государство стало самым большим налоговым убежищем для технологического гиганта, опередив даже Ирландию.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Данные об оптимизации стали известны благодаря новым правилам отчетности в США, обязывающим публичные компании раскрывать налоговую разницу между ставками в Америке и за рубежом.

Согласно отчету, Apple провела через свой азиатский хаб в Сингапуре до 50 миллиардов долларов прибыли. Экономия в Сингапуре ($2,7 млрд) превысила выгоду в 2,6 миллиарда долларов, которую компания получила из-за своей европейской штаб-квартиры в Ирландии.

Если бы Apple уплачивала налоги со всех мировых доходов по стандартной федеральной ставке США в 21%, ее годовой налоговый счет составил бы 33 миллиарда долларов. Однако фактически общие корпоративные налоги компании за год составили 27 миллиардов долларов — сократить выплаты более чем на 5 миллиардов позволили налоговые инструменты в Ирландии и Сингапуре.

Почему компании выбирают Сингапур

Сингапурское подразделение Apple занимается продажами, маркетингом и развитием интеллектуальной собственности. Исследование финансовых отчетов показывает огромный разрыв между небольшим количеством персонала и гигантскими суммами, записывающими в филиал:

в Сингапуре прибыль до уплаты налогов в расчете на одного работника в 2024 году составила около 9 миллионов долларов;

в Ирландии этот показатель в 2025 году равнялся 6 миллионам долларов на работника;

в среднем по всем остальным филиалам Apple в мире в 2025 году он составлял менее 1 миллиона долларов на человека.

В 2021 году страны под эгидой ОЭСР договорились установить минимальный мировой корпоративный налог на уровне 15%, чтобы ограничить перевод доходов в низконалоговые зоны. Сингапур присоединился к этой инициативе и в 2026 году собрал с Apple 2,5 миллиарда долларов из-за дополнительного налога.

Однако даже с этими правилами и базовой ставкой в 17% власти страны предоставляют специальные льготы за экономически важную деятельность, что позволяет корпорации и дальше существенно уменьшать расходы.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Apple получила 7,5 миллиарда долларов, выпустив на рынок собственные надежные облигации. Инвесторы активно раскупали ценные бумаги компании, несмотря на общий спад на американских биржах.