Apple заощадила $2,7 млрд на податках завдяки переведенню прибутків до Сінгапуру

Американська корпорація Apple у 2026 році заощадила 2,7 мільярда доларів на податках, перевівши значну частину зароблених грошей до свого підрозділу в Сінгапурі. Завдяки місцевим пільгам острівна держава стала найбільшим податковим притулком для технологічного гіганта, випередивши навіть Ірландію.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Дані про оптимізацію стали відомі завдяки новим правилам звітності в США, які зобов'язують публічні компанії розкривати податкову різницю між ставками в Америці та за кордоном.

Згідно зі звітом, Apple провела через свій азійський хаб у Сінгапурі до 50 мільярдів доларів прибутку. Економія в Сінгапурі ($2,7 млрд) перевищила вигоду в 2,6 мільярда доларів, яку компанія отримала через свою європейську штаб-квартиру в Ірландії.

Якби Apple сплачувала податки з усіх світових прибутків за стандартною федеральною ставкою США у 21%, її річний податковий рахунок становив би 33 мільярди доларів. Проте фактично загальні корпоративні податки компанії за рік склали 27 мільярдів доларів — скоротити виплати на понад 5 мільярдів дозволили податкові інструменти в Ірландії та Сінгапурі.

Чому компанії обирають Сінгапур

Сінгапурський підрозділ Apple займається продажами, маркетингом та розвитком інтелектуальної власності. Дослідження фінансових звітів показує величезний розрив між невеликою кількістю персоналу та гігантськими сумами, які записують на філію:

у Сінгапурі прибуток до сплати податків у розрахунку на одного працівника у 2024 році становив близько 9 мільйонів доларів;

в Ірландії цей показник у 2025 році дорівнював 6 мільйонам доларів на працівника;

у середньому по всіх інших філіях Apple у світі у 2025 році він складав менш як 1 мільйон доларів на людину.

У 2021 році країни під егідою ОЕСР домовилися встановити мінімальний світовий корпоративний податок на рівні 15%, щоб обмежити переведення прибутків у низькоподаткові зони. Сінгапур приєднався до цієї ініціативи й у 2026 році зібрав з Apple 2,5 мільярда доларів через додатковий податок.

Проте навіть із цими правилами та базовою ставкою у 17% влада країни надає спеціальні пільги за економічно важливу діяльність, що дозволяє корпорації й надалі суттєво зменшувати витрати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Apple отримала 7,5 мільярда доларів, випустивши на ринок власні надійні облігації. Інвестори активно розкуповували цінні папери компанії, попри загальний спад на американських біржах.