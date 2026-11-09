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Строительство в Украине за год подорожало на 27%

Строительство
Строительство в Украине за год подорожало на 27% / Unsplash

Цены по строительству в Украине в сентябре 2026 года выросли на 27,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. За месяц по сравнению с августом подорожание составило 1,5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Больше всего в сентябре по сравнению с августом выросли цены на строительство транспортной инфраструктуры - на 2,4%.

Строительство жилых домов за месяц подорожало на 1,7%, нежилых построек — на 1,6%.

Фото 2 — Строительство в Украине за год подорожало на 27%

По данным Госстата, темпы роста цен в строительстве значительно ускорились весной 2026 года. В марте месячное удорожание достигало 9,4%, после чего темпы замедлились, однако годовой показатель продолжил расти.

Так, в марте цены были на 16,4% выше, чем годом ранее, в апреле – на 19,9%, в мае – на 21,8%, в июне – на 23,1%, в июле – на 23,7%, в августе – на 25,4%. В сентябре годовой рост ускорился до 27,1%.

Напомним, в августе цены в строительстве были на 25,4% выше, чем годом ранее. В то же время, застройщики сообщают о росте стоимости материалов, горючего, перевозок и оплаты труда.

Автор:
Татьяна Гойденко

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