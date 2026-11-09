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Впервые за 10 лет: на рынок Черногории выходит крупный польский ритейлер

Sinsay
Магазин Sinsay. ucsc.org.ua

Польский ритейлер LPP расширяет присутствие в Юго-Восточной Европе и выходит на рынок Черногории – последней балканской страны, где группа еще не была представлена.

Как пишет Dilo, об этом сообщает wiadomoscihandlowe.pl.

Черногория станет 48-м зарубежным рынком для компании. Первые магазины бренда Sinsay откроются в начале 2027 года в Подгорице, Биелло-Поле, Улцине, Тузе и Радановичах.

Дебют в последней балканской стране укрепит позиции LPP в Юго-Восточной Европе, остающейся одним из важных направлений расширения группы.

По состоянию на конец июля 2026-го сеть группы на Балканах насчитывала почти 1100 магазинов, что более чем на 300 точек больше, чем годом ранее. Рост включает как укрепление позиций на существующих рынках, так и выход на новые.

В долгосрочной перспективе LPP планирует расширить сеть в стране примерно до 10 точек, а через год после старта стационарных продаж запустить интернет-магазин.

В Черногории Sinsay представит полный ассортимент: женскую, мужскую и детскую одежду, аксессуары и товары для дома.

Почему рынок Черногории привлек LPP

Выход LPP на рынок Черногории обусловлен высоким бизнес-потенциалом страны: мощный летний туристический поток на побережье существенно расширяет круг покупателей, реальные розничные продажи демонстрируют рост (на 4,1% во II квартале 2026 г.), а ценовое давление стимулирует спрос именно на доступный сегмент одежды.

Международные сети в Черногории до сих пор инвестировали преимущественно в модернизацию существующих точек, а новые крупные ритейлеры моды в стране не появлялись в течение последнего десятилетия.

В то же время в Украине сеть Sinsay приняла решение приостановить работу своих магазинов в Запорожье на один месяц. Такое решение ритейлера принято на фоне обострения ситуации безопасности и серии прямых вражеских атак на торговые объекты Запорожья.

Автор:
Татьяна Бессараб

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