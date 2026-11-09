RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,32

--0,12

EUR

50,65

--0,40

Готівковий курс:

USD

46,35

46,16

EUR

51,90

51,65

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Вперше за 10 років: на ринок Чорногорії виходить великий польський ритейлер

Sinsay
Магазин Sinsay. ucsc.org.ua

Польський ритейлер LPP розширює присутність у Південно-Східній Європі та виходить на ринок Чорногорії — останньої балканської країни, де група ще не була представлена. 

Як пише Dilo, про це повідомляє wiadomoscihandlowe.pl.

Чорногорія стане 48-м закордонним ринком для компанії. Перші магазини бренду Sinsay відкриються на початку 2027 року в Подгориці, Бієло-Поле, Улцині, Тузі та Радановичах.

Дебют в останній балканській країні зміцнить позиції LPP у Південно-Східній Європі, яка залишається одним із важливих напрямків розширення групи.

Станом на кінець липня 2026-го мережа групи на Балканах налічувала майже 1100 магазинів, що на понад 300 точок більше, ніж роком раніше. Зростання включає як зміцнення позицій на існуючих ринках, так і вихід на нові.

У довгостроковій перспективі LPP планує розширити мережу в країні приблизно до 10 точок, а через рік після старту стаціонарних продажів — запустити інтернет-магазин.

У Чорногорії Sinsay представить повний асортимент: жіночий, чоловічий та дитячий одяг, аксесуари й товари для дому.

Чому ринок Чорногорії привабив LPP

Вихід LPP на ринок Чорногорії зумовлений високим бізнес-потенціалом країни: потужний літній туристичний потік на узбережжі суттєво розширює коло покупців, реальні роздрібні продажі демонструють зростання (на 4,1% у II кварталі 2026 року), а ціновий тиск стимулює попит саме на доступний сегмент одягу. 

Міжнародні мережі в Чорногорії досі інвестували переважно в модернізацію існуючих точок, а нових великих ритейлерів моди у країні не з'являлося протягом останнього десятиліття.

Водночас в Україні мережа Sinsay ухвалила рішення призупинити роботу своїх магазинів у Запоріжжі на один місяць. Таке рішення ритейлера ухвалене на тлі загострення безпекової ситуації та серії прямих ворожих атак на торговельні об'єкти Запоріжжя. 

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності