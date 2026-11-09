Вперше за 10 років: на ринок Чорногорії виходить великий польський ритейлер

Польський ритейлер LPP розширює присутність у Південно-Східній Європі та виходить на ринок Чорногорії — останньої балканської країни, де група ще не була представлена.

Як пише Dilo, про це повідомляє wiadomoscihandlowe.pl.

Чорногорія стане 48-м закордонним ринком для компанії. Перші магазини бренду Sinsay відкриються на початку 2027 року в Подгориці, Бієло-Поле, Улцині, Тузі та Радановичах.

Дебют в останній балканській країні зміцнить позиції LPP у Південно-Східній Європі, яка залишається одним із важливих напрямків розширення групи.

Станом на кінець липня 2026-го мережа групи на Балканах налічувала майже 1100 магазинів, що на понад 300 точок більше, ніж роком раніше. Зростання включає як зміцнення позицій на існуючих ринках, так і вихід на нові.

У довгостроковій перспективі LPP планує розширити мережу в країні приблизно до 10 точок, а через рік після старту стаціонарних продажів — запустити інтернет-магазин.

У Чорногорії Sinsay представить повний асортимент: жіночий, чоловічий та дитячий одяг, аксесуари й товари для дому.

Чому ринок Чорногорії привабив LPP

Вихід LPP на ринок Чорногорії зумовлений високим бізнес-потенціалом країни: потужний літній туристичний потік на узбережжі суттєво розширює коло покупців, реальні роздрібні продажі демонструють зростання (на 4,1% у II кварталі 2026 року), а ціновий тиск стимулює попит саме на доступний сегмент одягу.

Міжнародні мережі в Чорногорії досі інвестували переважно в модернізацію існуючих точок, а нових великих ритейлерів моди у країні не з'являлося протягом останнього десятиліття.

Водночас в Україні мережа Sinsay ухвалила рішення призупинити роботу своїх магазинів у Запоріжжі на один місяць. Таке рішення ритейлера ухвалене на тлі загострення безпекової ситуації та серії прямих ворожих атак на торговельні об'єкти Запоріжжя.