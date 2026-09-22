Sinsay масово забирає покупців у Shein і Temu після введення нових мит ЄС

Бюджетний бренд Sinsay, який належить польському ритейлеру LPP, почав стрімко нарощувати продажі. За словами фінансового директора компанії, це показник того, що нові європейські мита на маленькі посилки успішно відвертають покупців від китайських інтернет-магазинів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

З початку липня ЄС повністю скасував безмитний режим для посилок вартістю менше 150 євро, замінивши його фіксованим митом у розмірі 3 євро на основну частину потоків електронної комерції.

Продажі зросли на 16,4%

Подібних темпів зростання ритейлер не бачив із 2024 року. Раніше показники електронної комерції LPP страждали через зниження витрат на маркетинг та масштабну пожежу на складах у Румунії, яка на початку 2026 року суттєво подовжила терміни доставки у всій Південно-Східній Європі.

Проте вже у другому кварталі продажі відновилися та зросли на 16,4% у річному обчисленні. Усередині бренду Sinsay динаміка спочатку відповідала загальним показникам групи, але з середини серпня піднялася до 20–30%, а у вересні продемонструвала ще більший підйом.

У компанії наголошують, що нові правила ЄС нарешті зрівняли конкурентні умови для місцевих європейських гравців та китайських платформ на кшталт Shein чи Temu, усунувши колишні ринкові спотворення.

Нові виклики та зміна поведінки споживачів

Керівництво польського ритейлера не вважає поточну ринкову динаміку вічною, проте прогнозує, що повернення китайських гравців до колишніх показників є малоймовірним.

Окрім регуляторних змін, фінансовий директор звернув увагу на фундаментальні зрушення у споживчій поведінці. Хоча ціновий фактор залишається важливим, покупці тепер значно охочіше платять за вищу якість товару.

Зокрема, на початку осінньо-зимового сезону преміальні колекції бренду Reserved із використанням натуральних матеріалів продемонстрували зростання понад 30% у річному обчисленні як у звичайних магазинах, так і онлайн, особливо в мегаполісах.

ПДВ на посилки в Україні

Верховна Рада 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1. Документ передбачає скасування чинної пільги з ПДВ для товарів вартістю до 150 євро, які надходять в Україну в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. За законопроєкт проголосували 273 депутати.

За запропонованими правилами, покупки через іноземні онлайн-платформи мають оподатковуватися ПДВ за ставкою 20%. Для товарів, придбаних через маркетплейси, податок планують включати у вартість покупки, а його сплату покласти на електронну платформу. Приватні некомерційні відправлення вартістю до 45 євро пропонують залишити без ПДВ.