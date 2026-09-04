Sinsay перетворюється на маркетплейс та розширює каталог товарів

Польський модний бренд Sinsay, який входить до складу ритейл-гіганта LPP Group, оголосив про запуск власного маркетплейсу. Компанія вперше за свою історію відкриває онлайн-платформу продажів для зовнішніх роздрібних партнерів.

Як пише Dilo, про це свідчить офіційне повідомлення LPP Group.

Проєкт розвиватиметься як закрита платформа з ретельно відібраними продавцями, які відповідатимуть суворим стандартам мережі.

На першому етапі розвитку маркетплейс зосередиться на категоріях, що природно доповнюють основний асортимент бренду.

Мова йде про косметику, іграшки, взуття, товари для дому та аксесуари. До співпраці залучатимуть як великих ритейлерів, так і невеликі спеціалізовані компанії.

Сторонні продавці отримають доступ до персональної панелі управління для контролю асортименту, цін та замовлень.

Згідно з планами розвитку, вже у 2027 році асортимент нової платформи перевищить позначку в 100 тисяч товарів. Того ж року компанія планує вийти з проєктом маркетплейсу на свій перший закордонний ринок.

Нагадаємо, польська компанія Pepco повідомила про плани розпочати роботу в Україні в другій половині 2026 року й відкрити перші магазини у Києві, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві.