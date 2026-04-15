У лідерах Sinsay, Reserved та Cropp: які польські компанії заробляють найбільше в Україні

123,01 млрд грн склав дохід найбільших польських компаній в Україні у 2025 році. Це на 20% більше, ніж у 2024 році. Водночас кожна восьма така компанія отримує дохід понад 100 млн грн. Лідером стала компанія “ЛПП Україна”, яка управляє брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кожна 8 польська компанія в Україні отримала понад 100 млн грн доходу

Зазначається, що 1 197 компаній із польськими бенефіціарами, які подали фінансову звітність за 2025 рік, зареєстровано в Україні. Водночас кожна 8 польська компанія отримала дохід понад 100 млн грн — 146 компаній. Їх дохід склав 123,01 млрд грн торік. Це на 20% більше, ніж у 2024 році.

Серед найбільших польських компаній в Україні домінує ритейл. Лідером стала компанія ЛПП Україна, яка управляє відомими брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід сягнув майже 17 млрд грн. Наслідує Радехівський цукор із понад 10 млрд грн.

До топу лідерів також увійшли виробник меблів Модерн-Експо та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine.

Водночас деяким компаніям вдалось рекордно збільшити свій дохід. Так, компанія Елгард, яка працює у сфері виробництва електроенергії, наростила свій дохід у 38 разів — з 2,7 млн грн у 2024 році до 104,3 млн грн у 2025-му. 

Значні темпи також показали компанія СМП, яка займається торгівлею м’ясними продуктами — у 8 разів до 103,7 млн грн доходу та Кліко Україна, що працює у сфері торгівлі комп’ютерами — у 6,5 раза до 222,2 млн грн.

Географія та сфери діяльності

Майже третина бізнесів із польськими власниками та доходом 100+ млн грн зареєстрована у Києві — 46 компаній, ще 16 — на Київщині. Наслідує Львівщина — 37 компаній, далі Волинь (11) та Дніпропетровщина (6).

Понад третина польських компаній із доходом понад 100 млн грн працює у сфері оптової торгівлі — 54 бізнеси. Наслідує сфера сільського господарства (8), харчування (7), ІТ та виробництва металевих виробів — по 5 компаній у кожній сфері.

Нагадаємо, станом на середину березня 2026 року майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи не менше 100 млн грн на рік, зафіксовано в Україні. У чверті компаній у власниках — громадяни Кіпру. Найбільше бізнесу з іноземними власниками зареєстровано у столиці. Найчастіше для своїх компаній іноземці обирають сферу оптової торгівлі, сільського господарства та ІТ.

Автор:
Світлана Манько
