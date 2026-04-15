В лидерах Sinsay, Reserved и Cropp: какие польские компании зарабатывают больше всего в Украине

Магазин Sinsay. ucsc.org.ua

123,01 млрд грн составил доход крупнейших польских компаний в Украине в 2025 году. Это на 20% больше, чем в 2024 году. В то же время, каждая восьмая такая компания получает доход более 100 млн грн. Лидером стала компания ЛПП Украина, которая управляет брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Каждая 8-я польская компания в Украине получила более 100 млн грн дохода

Отмечается, что 1 197 компаний с польскими бенефициарами, подавшими финансовую отчетность за 2025 год, зарегистрировано в Украине. В то же время, каждая 8 польская компания получила доход более 100 млн грн — 146 компаний. Их доход составил 123,01 млрд грн в прошлом году. Это на 20% больше, чем в 2024 году.

Среди самых крупных польских компаний в Украине доминирует ритейл. Лидером стала компания ЛТП Украина, управляющая известными брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Ее доход составил почти 17 млрд грн. Следует Радеховский сахар с более чем 10 млрд грн.

В топ лидеров также вошли производитель мебели Модерн-Экспо и дистрибьютор автозапчастей Inter Cars Ukraine.

В то же время, некоторым компаниям удалось рекордно увеличить свой доход. Так, компания Элгард, работающая в сфере производства электроэнергии, нарастила свой доход в 38 раз — с 2,7 млн. грн. в 2024 году до 104,3 млн. грн. в 2025-м.

Значительные темпы показали компания СМП, которая занимается торговлей мясными продуктами — в 8 раз до 103,7 млн грн дохода и Клико Украина, работающая в сфере торговли компьютерами — в 6,5 раза до 222,2 млн грн.

География и сферы деятельности

Около трети бизнесов с польскими владельцами и доходом 100+ млн грн зарегистрированы в Киеве — 46 компаний, еще 16 — в Киевской области. Следует Львовщина - 37 компаний, далее Волынь (11) и Днепропетровщина (6).

Более трети польских компаний с доходом более 100 млн грн работает в сфере оптовой торговли — 54 бизнеса. Следует сфера сельского хозяйства (8), питания (7), ИТ и производства металлических изделий - по 5 компаний в каждой сфере.

Напомним, по состоянию на середину марта 2026 года около 3 тысяч компаний с иностранными собственниками, которые сдают финансовую отчетность и имеют доходы не менее 100 млн грн в год, зафиксировано в Украине. У четверти компаний во владельцах — граждане Кипра. Больше всего бизнеса с иностранными собственниками зарегистрировано в столице. Чаще всего для своих компаний иностранцы выбирают область оптовой торговли, сельского хозяйства и ИТ.

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Ивент