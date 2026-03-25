Больше всего компаний в Украине с иностранными владельцами принадлежат гражданам Кипра

По состоянию на середину марта 2026 года около 3 тысяч компаний с иностранными собственниками, которые сдают финансовую отчетность и имеют доходы не менее 100 млн грн в год, зафиксировано в Украине. У четверти компаний во владельцах — граждане Кипра. Больше всего бизнеса с иностранными собственниками зарегистрировано в столице. Чаще всего для своих компаний иностранцы выбирают область оптовой торговли, сельского хозяйства и ИТ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Граждане каких стран владеют бизнесом в Украине

Отмечается, что 2 997 компаний с иностранными собственниками насчитывается в Украине, которые имели доход от 100 млн грн согласно финансовой отчетности за 2025 год.

Почти у четверти компаний есть владельцы из Кипра – 694 компании. На втором месте оказались граждане Германии — они отличились в 300 компаниях и США — 292.

Далее следуют Нидерланды (239 компаний), Великобритания (224), Австрия (187) и Польша (146). Аналитики отмечают, что у одной компании могут быть несколько владельцев, а Кипр и Нидерланды уже давно остаются ключевыми хабами для структурирования украинского бизнеса.

Каждая вторая компания с иностранными владельцами зарегистрирована в Киеве

По данным "Опендатабот", в Киеве зарегистрирована почти половина всех компаний с иностранными владельцами - 1478 бизнеса.

Далее следует Львовщина и Киевщина — по 223 в каждом регионе. Меньше таких бизнесов во фронтовых Херсонщине и Донетчине.

Более четверти всех компаний иностранцев работает в оптовой торговле - 774. Еще 268 компаний в сельском хозяйстве и 176 - в ИТ.

Напомним, согласно данным финансовой отчетности украинских предприятий за 2025 год среди лидеров по доходу оказались компании энергетической сферы, оптовая и розничная торговля и перерабатывающая промышленность. Наибольшие доходы в прошлом году были у бизнесов из Киева и области, Днепропетровщины и Львовщины.