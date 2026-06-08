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37 млн яиц в год: на Волыни построят птицефабрику на 600 тысяч кур

куры
Новая птицефабрика будет производить до 95 тысяч яиц ежедневно / Pixabay

В Волынской области планируется реализовать масштабный инвестиционный проект в сфере птицеводства. Компания "Корт агро плюс" намерена построить в районе Ковеля комплекс на 600 тысяч кур-несушек, который сможет производить до 37,4 млн яиц в год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

Новый агропроект на Волыни

После ввода в эксплуатацию предприятие сможет одновременно содержать до 600 тысяч кур-несушек и производить около 37,4 миллиона яиц в год.

Информация о будущем строительстве обнародована в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Общественное обсуждение проекта организовал Ратновский поссовет. Согласно документации, комплекс будет состоять из шести производственных корпусов. Пять зданий предназначены для содержания кур-несушек, а еще одно – для выращивания молодняка до 17-недельного возраста. Каждая птичник будет рассчитана на 100 тысяч голов птицы.

После выхода на полную мощность предприятие сможет производить около 95 тысяч яиц в сутки. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать увеличению объемов производства продукции птицеводства в Украине и усилению роли Волыни в аграрном секторе.

Помимо экономического эффекта строительство нового комплекса может обеспечить создание дополнительных рабочих мест, стимулировать развитие местной инфраструктуры и привлечь новые инвестиции в регион. В настоящее время проект проходит общественные консультации в рамках оценки влияния на окружающую среду, в ходе которых жители общины и другие заинтересованные стороны могут высказать свои предложения и замечания по поводу будущего строительства.

Напомним, группа компаний Олияр официально расширила сферу своей деятельности, запустив современную птицефабрику по производству пищевых яиц во Львовской области.

Автор:
Ольга Опенько