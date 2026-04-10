- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
Читати українською
Во Львовской области построят птицефабрику на 500 тысяч кур
Во Львовской области, в селе Старая Ропа вблизи Старого Самбора, планируют построить птицефабрику для выращивания кур-бройлеров мощностью до 500 тысяч голов в год.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.
Строительство птицефабрики
В селе Старая Ропа, в 7 км от Старого Самбора Львовской области, планируют построить птицефабрику для выращивания кур-бройлеров. Мощность предприятия будет достигать 500–510 тысяч голов в год. Инициатором проекта выступает бывший староста одного из округов Самборского района.
Строительство предусмотрено на территории бывшего хозяйственного двора. На участке площадью 5,9 га планируют построить несколько птичников и вспомогательные сооружения. Одновременно на ферме будут содержаться около 85 тысяч бройлеров.
Кто реализует проект
Реализацией проекта занимается местное ООО "Курочка Биб". В компании отмечают, что запуск предприятия будет иметь положительный социально-экономический эффект для региона. В частности, ожидается увеличение поступлений в местный бюджет, создание новых рабочих мест и улучшение условий развития бизнеса в общине.
По информации платформы YouControl, ООО "Курочка Биб" зарегистрировано в Старом Самборе и имеет уставный капитал в размере 7,42 млн грн. Основным направлением деятельности компании является разведение домашней птицы. В то же время, до февраля 2026 года предприятие действовало под названием "Теплодимэнерго" и специализировалось на грузовых автоперевозках.
С февраля 2026 г. единоличным собственником и директором общества является местный предприниматель Виктор Капустинский. Ранее, до 2024 года, он занимал должность старосты в округе №1 Хировского городского совета, в который входят села Чапли, Гуманец, Иванов, Павловка и Райнова. Другие бизнес-активы за ним не зафиксированы.
