Во Львовской области построят птицефабрику на 500 тысяч кур

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Строительство птицефабрики

В селе Старая Ропа, в 7 км от Старого Самбора Львовской области, планируют построить птицефабрику для выращивания кур-бройлеров. Мощность предприятия будет достигать 500–510 тысяч голов в год. Инициатором проекта выступает бывший староста одного из округов Самборского района.

Строительство предусмотрено на территории бывшего хозяйственного двора. На участке площадью 5,9 га планируют построить несколько птичников и вспомогательные сооружения. Одновременно на ферме будут содержаться около 85 тысяч бройлеров.

Кто реализует проект

Реализацией проекта занимается местное ООО "Курочка Биб". В компании отмечают, что запуск предприятия будет иметь положительный социально-экономический эффект для региона. В частности, ожидается увеличение поступлений в местный бюджет, создание новых рабочих мест и улучшение условий развития бизнеса в общине.

По информации платформы YouControl, ООО "Курочка Биб" зарегистрировано в Старом Самборе и имеет уставный капитал в размере 7,42 млн грн. Основным направлением деятельности компании является разведение домашней птицы. В то же время, до февраля 2026 года предприятие действовало под названием "Теплодимэнерго" и специализировалось на грузовых автоперевозках.

С февраля 2026 г. единоличным собственником и директором общества является местный предприниматель Виктор Капустинский. Ранее, до 2024 года, он занимал должность старосты в округе №1 Хировского городского совета, в который входят села Чапли, Гуманец, Иванов, Павловка и Райнова. Другие бизнес-активы за ним не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что Biopharma завершает строительство современного завода по производству лекарства из плазмы крови в Ужгороде. По состоянию на сентябрь 2025 года работа была выполнена на 80%. Промышленные помещения были полностью готовы, энергетическая инфраструктура подключена.