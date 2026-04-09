Во Львовской области появится новый завод по переработке масличных культур

Во Львовской области компания "Ханзе Агры Украина" планирует построить маслопрессовый завод мощностью до 300 тонн сырья в сутки вместе с элеватором и сопутствующей инфраструктурой.

Новый завод во Львовской области

В Львовской области планируется реализация крупного промышленного агропроекта. Компания "Ханзе Агры Украина" намерена построить маслопрессовый завод вместе с элеваторным комплексом. Информация о проекте обнародована на сайте Бродовской городской территориальной громады.

Завод сможет перерабатывать до 300 тонн масличного сырья в сутки. Предприятие планирует производить:

масло холодного и горячего отжима,

шрот.

Технологическая линия будет включать фильтрацию масла, фасовку шрота в биг-беги и их пеллетирование.

Для готовой продукции предусмотрено:

резервуары для масла общим объемом до 400 тыс. литров,

состав для шрота в объеме до 5 тыс. кубометров.

Проект включает в себя строительство элеватора с мощностями:

18,6 тыс. кубометров для временного хранения,

66,34 тыс. кубометров для постоянного хранения.

Комплекс будет оснащаться оборудованием для приемки, очистки, сушки, транспортировки и отгрузки зерна.

Инфраструктура объекта предполагает:

железнодорожный подъездной путь стандарта 1520 мм с маневровым устройством,

административное здание с лабораторией и укрытием,

ремонтно-механическую мастерскую.

Для стабильной работы завода проект предусматривает:

дизельный генератор,

солнечную электростанцию,

системы накопления энергии,

когенерационную установку.

Что известно о компании

Согласно данным YouControl, ООО "Ханзе Агри Украина" было зарегистрировано 30 марта 2017 года. На апрель 2026 года компания имеет статус зарегистрированной и уставный капитал в размере 65 миллионов гривен. Руководителем предприятия является Александр Николаевич Цупро.

Компания находится в Сумской области, Сумском районе, пгт Степановка, на улице Заводской. Основная деятельность предприятия – выращивание зерновых, бобовых и семян масличных культур. Кроме того, компания занимается вспомогательной деятельностью в растениеводстве, послеурожайной обработкой и подготовкой семян для воспроизводства.

Среди учредителей компании – ООО "Сиэйти" с долей 10%, Сергей Владимирович Заец – 20% и Владимир Владимирович Заец – 45%, который также является конечным бенефициарным владельцем предприятия. Высшим органом управления является общее собрание участников, исполнительный контроль осуществляет совет директоров, а наблюдательную функцию выполняет наблюдательный совет.

Напомним, в 2025/2026 маркетинговом году ожидается снижение объемов производства подсолнечного масла в Украине до 4,6 млн. тонн. Это на 10% уступает результатам предыдущего сезона.