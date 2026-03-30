Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

50,99

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина сократит производство подсолнечного масла на 10% этого маркетингового года

масло
Ожидается снижение производства масла до 4,6 млн. тонн / Depositphotos

В 2025/2026 маркетинговом году ожидается снижение объемов производства подсолнечного масла в Украине до 4,6 млн. тонн. Это на 10% уступает результатам предыдущего сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в отраслевой ассоциации "Укролияпром".

Ключевые показатели сезона 2025/26 МГ

Согласно последним прогнозам, отрасль ожидает заметное проседание по количественным показателям по сравнению с прошлым периодом:

  • Производство масла: около 4,6 млн тонн (сокращение на 10% ).
  • Экспорт масла: 4,4 млн тонн (снижение на 6,4% ).
  • Урожайность: упала на 16,8%, что является самым низким результатом за последние 10 лет.
  • Площади уборки: сократились на 7,8% .

Цены спасают выручку

В то же время, по оценкам ННЦ "Институт аграрной экономики", рентабельность выращивания подсолнечника в 2025 году составила 54,7%, что является одним из самых высоких показателей среди культур.

Несмотря на физическое уменьшение объемов производства, аграрии не прогнозируют потери в доходах.

Напротив, наблюдается тенденция к росту валютной выручки. Это объясняется стремительным повышением мировых цен на подсолнечное масло, полностью компенсирующим количественный дефицит.

Отдельно аналитики обращают внимание на постепенную трансформацию сектора. В частности, в текущем маркетинговом году наблюдается увеличение переработки рапса и сои внутри страны при одновременном сокращении экспорта этого сырья.

Такой подход позволяет частично компенсировать дефицит подсолнечника и обеспечить загрузку производственных мощностей, а также свидетельствует о переходе от экспорта сырья к продукции с большей добавленной стоимостью, считают в ассоциации.

Напомним, рост котировок на украинское подсолнечное масло в портах Черного моря спровоцировало очередную волну подорожания подсолнечника на внутреннем рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб