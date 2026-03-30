Украина сократит производство подсолнечного масла на 10% этого маркетингового года

В 2025/2026 маркетинговом году ожидается снижение объемов производства подсолнечного масла в Украине до 4,6 млн. тонн. Это на 10% уступает результатам предыдущего сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в отраслевой ассоциации "Укролияпром".

Ключевые показатели сезона 2025/26 МГ

Согласно последним прогнозам, отрасль ожидает заметное проседание по количественным показателям по сравнению с прошлым периодом:

Производство масла: около 4,6 млн тонн (сокращение на 10% ).

около (сокращение на ). Экспорт масла: 4,4 млн тонн (снижение на 6,4% ).

(снижение на ). Урожайность: упала на 16,8% , что является самым низким результатом за последние 10 лет.

упала на , что является самым низким результатом за последние 10 лет. Площади уборки: сократились на 7,8% .

Цены спасают выручку

В то же время, по оценкам ННЦ "Институт аграрной экономики", рентабельность выращивания подсолнечника в 2025 году составила 54,7%, что является одним из самых высоких показателей среди культур.

Несмотря на физическое уменьшение объемов производства, аграрии не прогнозируют потери в доходах.

Напротив, наблюдается тенденция к росту валютной выручки. Это объясняется стремительным повышением мировых цен на подсолнечное масло, полностью компенсирующим количественный дефицит.

Отдельно аналитики обращают внимание на постепенную трансформацию сектора. В частности, в текущем маркетинговом году наблюдается увеличение переработки рапса и сои внутри страны при одновременном сокращении экспорта этого сырья.

Такой подход позволяет частично компенсировать дефицит подсолнечника и обеспечить загрузку производственных мощностей, а также свидетельствует о переходе от экспорта сырья к продукции с большей добавленной стоимостью, считают в ассоциации.

Напомним, рост котировок на украинское подсолнечное масло в портах Черного моря спровоцировало очередную волну подорожания подсолнечника на внутреннем рынке.