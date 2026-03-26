В Украине стремительно выросли цены на подсолнечник: фермеры выиграют, несмотря на падение доллара

подсолнечник
Подсолнечник подорожал до 31500 грн/т / Depositphotos

Внутренний рынок масличных культур в Украине демонстрирует стремительный рост. Только за последнюю неделю закупочные цены на подсолнечник прибавили в среднем 500–700 грн/т.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зерновой биржи.

В настоящее время перерабатывающие предприятия готовы платить за сырье с маслом 50% от 30 500 до 31 500 грн/т с учетом доставки на завод.

Параллельно наблюдается подъем и в валютном эквиваленте: долларовые цены выросли на 10–15$/т, зафиксировавшись в диапазоне 610–630$/т (без НДС).

Почему цены растут

Главным драйвером роста остается подсолнечное масло.

Цены спроса на украинское масло в портах Черного моря за неделю прибавили еще 10$/т, достигнув отметки 1290–1300$/т. Это дает заводам финансовую возможность повышать закупочные цены на семена.

Интересной особенностью текущей недели стало то, что гривневые цены уверенно идут вверх, даже несмотря на укрепление национальной валюты. Курс доллара на межбанке снизился на 20–30 копеек, что обычно оказывает давление на внутренние цены в сторону снижения.

Проблемы с логистикой

Как отмечают аналитики, переработчики в Украине продолжают испытывать дефицит предложения подсолнечника, поэтому активно поднимают закупочные цены, пользуясь высокими ценами на растительное масло и значительным экспортным спросом.

Резкое удорожание дизельного горючего практически парализовало внутренние автомобильные перевозки, что значительно замедлило темпы поступления подсолнечника на заводы.

В то же время прогнозы резкого роста цен на растительные масла в результате войны с Ираном не оправдались, и цены   остаются достаточно стабильными, а новости о переговорах между США и Ираном толкают цены на нефть вниз, поэтому можно ожидать незначительного снижения цен и растительных масел.

Напомним, рост котировок на украинское подсолнечное масло в портах Черного моря спровоцировало очередную волну подорожания подсолнечника на внутреннем рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб