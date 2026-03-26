В Україні стрімко зросли ціни на соняшник: фермери виграють попри падіння долара

Внутрішній ринок олійних культур в Україні демонструє стрімке зростання. Лише за останній тиждень закупівельні ціни на соняшник додали в середньому 500–700 грн/т.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Зернової біржі.

Наразі переробні підприємства готові платити за сировину з олійністю 50% від 30 500 до 31 500 грн/т з урахуванням доставки на завод.

Паралельно спостерігається підйом і в валютному еквіваленті: доларові ціни зросли на 10–15 $/т, зафіксувавшись у діапазоні 610–630 $/т (без ПДВ).

Чому ціни зростають

Головним драйвером зростання залишається соняшникова олія.

Ціни попиту на українську олію в портах Чорного моря за тиждень додали ще 10 $/т, досягнувши позначки 1290–1300 $/т. Це дає заводам фінансову можливість підвищувати закупівельні ціни на насіння.

Цікавою особливістю поточного тижня стало те, що гривневі ціни впевнено йдуть вгору навіть попри зміцнення національної валюти. Курс долара на міжбанку знизився на 20–30 копійок, що зазвичай тисне на внутрішні ціни в бік зниження.

Проблеми з логистикою

Як зазначають аналітики, переробники в Україні продовжують відчувати дефіцит пропозиції соняшника, тому активно піднімають закупівельні ціни, користуючись високими цінами на олію та значним експортним попитом.

Різке подорожчання дизельного пального практично паралізувало внутрішні автомобільні перевезення, що значно сповільнило темпи надходження соняшнику на заводи.

Водночас прогнози різкого зростання цін на рослинні олії внаслідок війни з Іраном не виправдалися, і ціни залишаються досить стабільними, а новини про переговори між США та Іраном штовхають ціни на нафту донизу, тому можна очікувати незначного зниження цін і на рослинні олії.

