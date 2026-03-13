Ціни на соняшник сягнули максимуму на тлі подорожчання олії та стрибка курсу долара

Зростання котирувань на українську соняшникову олію в портах Чорного моря спровокувало чергову хвилю подорожчання соняшнику на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Зернової біржі.

Зростання цін на олію

Зазначається, що ціни попиту на українську соняшникову олію за тиждень виросли на 10-15 $/т до 1280-1290 $/т з поставкою у порти Чорного моря, що призвело до подальшого зростання цін на соняшник в Україні.

Через блокування Угорщиною та Словаччиною 90 млрд євро допомоги від ЄС, курс долара на міжбанку підскочив на 1,4% (до 44,3 грн/$).

Така девальвація гривні суттєво підігріла закупівельні ціни на агропродукцію, оскільки вони напряму прив'язані до валютних експортних контрактів.

Динаміка закупівельних цін

Протягом тижня закупівельні ціни на соняшник в Україні виросли на 500-900 грн/т до 29800-31200 грн/т (для олійності 50%) з доставкою на завод, але доларові ціни залишились незмінними або знизились до рівня 590-620 $/т без ПДВ.

Завдяки зростанню курсу долара переробники отримали додаткові 300-400 грн/т маржі, що дозволяє їм пропонувати вищі ціни за великі партії товару.

Фермери продовжують стримано продавати соняшник невеликими партіями в очікуванні подальшого зростання цін, проте їм варто врахувати, що в будь-який момент ціни на нафту можуть впасти, що призведе до відповідного зниження цін на рослині олії.

Світове виробництво зростає

Березневий звіт USDA несподівано підвищив прогноз світового врожаю соняшнику на 2 млн т (до 54,12 млн т). Зокрема, очікування щодо Аргентини зросли на 1,5 млн т, а України — на 0,5 млн т. Таке збільшення пропозиції дещо стримує зростання цін на соняшникову олію.

Раніше Електронна зернова біржа України повідомляла, що через війну в Ірані нафта подорожчала на 15%, а газ — на 30%, що згодом підвищить вартість добрив. Попри це, ціни на українську кукурудзу та інше зерно падають: попит на Близькому Сході скоротився, а експортні перспективи залишаються під тиском.