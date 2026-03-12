Запланована подія 2

Коливання цін на нафту підтримує високі ціни на рослинні олії

олія
Конфлікт у Перській затоці впливає на світові ціни на рослинні олії / Pixabay

Коливання світових цін на нафту на тлі конфлікту в Перській затоці підтримують високі котирування рослинних олій. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Зернової біржі.

Світові ціни на рослинні олії ростуть

Війна з Іраном, яка триває вже 13 днів, продовжує впливати на світові ринки. Через атаки на нафтогазову інфраструктуру Близького Сходу та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці ціни на нафту знову почали зростати.

Травневі ф’ючерси на нафту Brent після падіння до $87,5 за барель швидко відновилися: у середу вони зросли до $92, а вранці досягли $100 за барель. Для стабілізації ринку країни G7 планують використати 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів, а США можуть додатково виділити ще 120 млн барелів.

Коливання нафтових котирувань спричиняє різкі зміни біржових цін на рослинні олії. Зокрема, травневі ф’ючерси на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia зросли до 4499 рингитів за тонну (близько $1150), що на 11% більше від початку конфлікту.

Додаткову підтримку цінам надає зростання попиту: експорт пальмової олії з Малайзії на початку березня зріс на 37,9–45,3%. Водночас запаси в країні скоротилися до 2,7 млн тонн — мінімуму за чотири місяці.

Ціни на соєву олію на біржі CBOT за місяць піднялися на 15,7% — до $1478 за тонну. На ринку соняшникової олії зростання поки стримане: поставки до Індії подорожчали до $1420–1425 за тонну.

Експерти зазначають, що ринки залишаються під впливом геополітичної напруженості, однак очікують можливого зниження цін на нафту після завершення конфлікту.

Нагадаємо, 10 березня нафта почала дешевшати після досягнення рекордних за останні три роки позначок. Ринок заспокоївся на тлі заяв президента США про близький кінець війни на Близькому Сході, що розвіяло страхи інвесторів щодо тривалої дестабілізації глобальних поставок.

Через блокування Ормузької протоки чотири провідні нафтовидобувні країни близького Сходу — Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — скоротили виробництво нафти. 

Автор:
Ольга Опенько