Війна на Близькому Сході підвищує витрати аграріїв: понад 1,4 млн грн додатково на пальне 

Подорожчання дизельного пального до 74-79 грн за літр різко збільшує витрати українських аграріїв під час весняної посівної кампанії. Для господарства із земельним банком 1000 гектарів додаткові витрати можуть перевищити 1,4 млн грн. Особливо гостро це відчують малі та середні господарства. Додатковий тиск створює і подорожчання мінеральних добрив, що може ще більше збільшити собівартість посівної.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук під час брифінгу.

Подорожчання дизельного пального через конфлікт в Ірані

"Існує проблема з паливом. До ескалації на Близькому Сході ціна на оптову закупівлю для товаровиробників сягала в межах 55 грн за літр дизпалива. Сьогодні ця ціна коливається в межах 74-79, а в окремі дні перевищувала 80 грн за літр", - зазначив Марчук.

За його словами, подорожчання пального значно збільшує витрати на обробіток землі.

"В середньому господарство з земельним банком 1000 гектарів споживає 70 літрів дизеля на гектар. З огляду на підвищення ціни приблизно на 19 грн за літр, додаткові витрати становлять близько 1400 грн на гектар, що в підсумку дає приблизно 1,4 млн грн додаткових витрат для такого підприємства", - сказав голова ВАР.

Це особливо гостро відчутно для малого і середнього бізнесу, який не має таких великих запасів, підкреслив Марчук.

"До того ж не всі роблять запаси в умовах, коли потрібно дотримуватись правил безпеки, адже існує загроза обстрілів і неможливо передбачити, якою буде ситуація на твоєму підприємстві", - додав він.

Нестача мінеральних добрив

Окрім того, ще однією проблемою для весняної посівної кампанії є нестача мінеральних добрив і зростання їхньої вартості.

Марчук нагадав, що частина мінеральних добрив потрапляє під обмеження під час перевезення морським транспортом через те, що вони є вибухонебезпечними. Зокрема, йдеться про аміачну селітру.

Аграрні асоціації зверталися до Міністерства економіки з проханням спільно з військовими та регіональною владою врегулювати питання імпорту добрив морем, сказав експерт.

Йшлось про можливість пропуску суден з вапняково-аміачною селітрою, адже вона безпечна.

Наразі цих дозволів ще немає, хоча посівна кампанія вже почалася. Через це частину добрив аграрії можуть не встигнути внести вчасно, підкреслив Марчук.

"Наразі йдуть перемовини про можливість завезення необхідних обсягів добрив хоча б улітку - для підготовки до осінньої кампанії посіву озимих культур", - заявив він.

Війна на Близькому Сході також впливає на ринок енергоносіїв й призводить до подорожчання газу. Це у свою чергу, підвищує вартість виробництва мінеральних добрив, зокрема карбаміду.

"Додаткове навантаження тільки по мінеральних добривах буде близько 20-25% до ціни, на яку не розраховували аграрії", - прогнозує Марчук.

В Україні стартувала весняна посівна кампанія. Через морозну та сніжну зиму польові роботи у більшості регіонів розпочнуть пізніше, ніж у попередні роки. Традиційно першими у посійній візьмуть участь Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) повідомляв, що війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.