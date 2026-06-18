На Північному мосту ремонтуватимуть асфальт: які смуги перекриють

Із 11:00 19 червня до 07:00 22 червня на Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ремонт на Північному мосту

У цей період дорожники виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття на третій і четвертій смугах у напрямку станції метро "Почайна". Для проїзду транспорту залишать крайню праву та другу смуги.

У "Київавтодорі" зазначають, що графік виконання робіт може бути скоригований у разі несприятливих погодних умов.

Комунальна корпорація просить водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і завчасно планувати маршрути з урахуванням запроваджених обмежень.

Нагадаємо, з 18 до 21 червня у Святошинському районі Києва частково обмежать рух Гостомельським шосе у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття.