У Миколаєві завершили будівництво нової системи водопостачання

У Миколаєві завершили створення нової системи водопостачання, яка забезпечить якісною питною водою майже 500 тис. мешканців міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Після руйнування магістрального водогону у 2022 році відновлення водопостачання стало одним із ключових інфраструктурних проєктів держави.

У межах проєкту побудували майже 68 км нового магістрального водогону, три насосні станції, комплекс очищення води та додаткові об'єкти енергоефективної інфраструктури.

Завершальним етапом стало введення в експлуатацію станції попередньої очистки води потужністю 120 тис. кубометрів на добу. Наразі всі об'єкти працюють у штатному режимі.

За словами Кулеби, для міста реалізували комплексне рішення, яке включає водогін, насосні станції, сучасну систему очищення води та інфраструктуру для її безперебійної роботи.

Будівництво станції очистки води вартістю близько 800 млн грн профінансували без залучення додаткових коштів — за рахунок економії під час реалізації проєкту водогону.

У Мінрозвитку зазначають, що це один із найбільших інфраструктурних проєктів відновлення, реалізованих в Україні під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, станом на кінець листопада миколаївський водогін був на фінішній прямій: станція попередньої очистки готова на 70%.