Водогін в Миколаєві вдалося побудувати з економією в сумі 2,2 млрд грн - Свириденко

У Миколаєві готуються до подачі прісної води в крани домогосподарств завдяки новозбудованому водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Вона відвідала новий водогін і повідомила, що жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах.

Компанія "Автострада" завершила будівництво нового магістрального водогону, який буде подавати в Миколаїв воду не з Дніпра, а з Південного Бугу.

"Оглянули з колегами новий магістральний водогін, який вже невдовзі живитиме місто. У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував місто. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання", - написала Свириденко.

Фото: Юлія Свириденко / Facebook

За її словами, у 2024 році з державного бюджету були виділені 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг.

Проєкт вдалося здешевити до 6,5 млрд грн, а зекономлені кошти спрямують на будівництво водогонів в інших регіонах.

"У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь", - зазначила очільниця уряду.

Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Вона уряду додала, що труби і насоси розміщені під землею, і зараз добудовуються укриття для працівників.

"Є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак. Будівництво вже на завершальному етапі. Наша мета - безперебійне водопостачання у всіх українських громадах", - зауважила прем’єрка.

Про Миколаївський водогін

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Побудували його менш ніж за рік: восени 2024-го проведено експертизу, у лютому 2025-го стартували роботи, а вже в серпні вода почала надходити в місто.

Водогін забезпечить стабільне постачання очищеної води для більш як 500 тисяч мешканців Миколаєва, які залишаються без якісного водопостачання з 2022 року.