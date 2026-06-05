За європейським стандартом: на трасу Київ – Одеса виїдуть триланкові автопоїзди

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо руху довгомірних триланкових автопоїздів. Тестовими маршрутами визначено напрямки Київ – Одеса та Одеса – Київ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Довгомірний триланковий автопоїзд є вантажним транспортним складом, який містить тягач та кілька послідовно з’єднаних причепів або напівпричепів. Збільшена довжина і місткість дозволяють перевозити більший обсяг вантажів за один рейс, ніж звичайна вантажівка. Подібні рішення функціонують у Швеції, Фінляндії, Нідерландах та Данії.

"Запуск цього експериментального проєкту — це відповідь на запит українського бізнесу та логічний крок на шляху інтеграції нашої транспортної системи до європейського ринку. Довгомірні автопоїзди вже багато років успішно використовуються у низці країн ЄС і довели свою ефективність для логістики, економіки та збереження дорожньої інфраструктури ", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Теперішнє законодавство обмежує використання таких транспортних засобів через діючі норми вагових параметрів. Під час експерименту рух здійснюватиметься лише за наявності спеціальних дозволів та після технічного аналізу безпеки дороги. Заплановані ефекти від реалізації ініціативи включають такі позиції:

для логістичної галузі — зниження витрат на транспортування, пальне та сервіс;

для інфраструктури — розподіл навантаження на осі транспорту та зменшення негативного впливу на дорожнє покриття;

для екології — скорочення кількості рейсів та зниження обсягів викидів парникових газів.

Експериментальний проєкт триватиме протягом двох років з дня набрання чинності відповідною постановою. Зібрані результати стануть основою для ухвалення рішень щодо відкриття інших логістичних маршрутів в Україні для такого типу транспорту.

Нагадаємо, вантажні перевезення продемонстрували впевнене зростання за перші чотири місяці поточного року. За чотири місяці 2026 року перевезено понад 104 мільйони тонн вантажів.