Україна залучила майже 2 млрд євро на енергетику: які угоди підписали на URC2026

Україна досягла домовленостей щодо фінансування енергетичних проєктів на загальну суму майже 2 млрд євро в межах Конференції з відновлення України URC2026 у Гданську. Під час заходу було підписано 28 міжнародних угод у сфері енергетики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Серед ключових домовленостей:

Експортно-імпортний банк США підписав лист про наміри щодо фінансування проєктів групи "Нафтогаз" на суму до 300 млн доларів для закупівлі американського обладнання, робіт і послуг.

Уряд Великої Британії підтвердив державні гарантії для кредиту на 210 млн фунтів стерлінгів на постачання ядерного палива компанії Urenco для українських АЕС протягом наступних двох років.

IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund погодили фінансування вітрової електростанції потужністю 189 МВт на суму 191,2 млн євро. Проєкт реалізовуватимуть дочірні компанії "Галнафтогазу".

Підписано угоду з німецькою компанією Notus Energy щодо кредиту на 65 млн євро для будівництва вітрової електростанції потужністю 120 МВт.

ДТЕК та GE Vernova домовилися про будівництво парогазової електростанції потужністю 650 МВт із загальним обсягом інвестицій 900 млн євро.

ЄБРР разом із Німеччиною та Норвегією залучає 55 млн євро до програми RAMP-UP, яка має підтримати створення 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики та мобілізувати до 1,5 млрд євро інвестицій.

"Укренерго" отримає кредит на 90 млн євро під державні гарантії для реконструкції підстанцій і посилення корпоративного управління.

Німеччина через KfW надасть "Укренерго" грант на 11 млн євро для закупівлі обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури.

"Укрнафта" отримає грант у розмірі 44,6 млн євро від урядів Норвегії та Нідерландів.

Також продовжено меморандум із турецькою Doğuş İnşaat щодо співпраці у проєктах Канівської та Дністровської ГАЕС, а також майбутнього відновлення Каховської ГЕС.

Окрім фінансових угод, сторони підписали низку меморандумів про співпрацю. Зокрема, "Нафтогаз" уклав домовленості з Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN. Також підписано меморандум між "Енергоатомом" і чеською ŠKODA JS щодо розвитку нових ядерних потужностей та модернізації ядерної інфраструктури.