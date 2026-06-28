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Україна залучила майже 2 млрд євро на енергетику: які угоди підписали на URC2026
Україна досягла домовленостей щодо фінансування енергетичних проєктів на загальну суму майже 2 млрд євро в межах Конференції з відновлення України URC2026 у Гданську. Під час заходу було підписано 28 міжнародних угод у сфері енергетики.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Серед ключових домовленостей:
- Експортно-імпортний банк США підписав лист про наміри щодо фінансування проєктів групи "Нафтогаз" на суму до 300 млн доларів для закупівлі американського обладнання, робіт і послуг.
- Уряд Великої Британії підтвердив державні гарантії для кредиту на 210 млн фунтів стерлінгів на постачання ядерного палива компанії Urenco для українських АЕС протягом наступних двох років.
- IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund погодили фінансування вітрової електростанції потужністю 189 МВт на суму 191,2 млн євро. Проєкт реалізовуватимуть дочірні компанії "Галнафтогазу".
- Підписано угоду з німецькою компанією Notus Energy щодо кредиту на 65 млн євро для будівництва вітрової електростанції потужністю 120 МВт.
- ДТЕК та GE Vernova домовилися про будівництво парогазової електростанції потужністю 650 МВт із загальним обсягом інвестицій 900 млн євро.
- ЄБРР разом із Німеччиною та Норвегією залучає 55 млн євро до програми RAMP-UP, яка має підтримати створення 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики та мобілізувати до 1,5 млрд євро інвестицій.
- "Укренерго" отримає кредит на 90 млн євро під державні гарантії для реконструкції підстанцій і посилення корпоративного управління.
- Німеччина через KfW надасть "Укренерго" грант на 11 млн євро для закупівлі обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури.
- "Укрнафта" отримає грант у розмірі 44,6 млн євро від урядів Норвегії та Нідерландів.
Також продовжено меморандум із турецькою Doğuş İnşaat щодо співпраці у проєктах Канівської та Дністровської ГАЕС, а також майбутнього відновлення Каховської ГЕС.
Окрім фінансових угод, сторони підписали низку меморандумів про співпрацю. Зокрема, "Нафтогаз" уклав домовленості з Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN. Також підписано меморандум між "Енергоатомом" і чеською ŠKODA JS щодо розвитку нових ядерних потужностей та модернізації ядерної інфраструктури.