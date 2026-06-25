"Нафтогаз" и ORLEN договорились о расширении поставок сжиженного газа в Украину

Группа "Нафтогаз Украины" и польская энергетическая компания ORLEN подписали два соглашения, касающиеся развития поставок LNG в Украину, а также сотрудничества в сфере декарбонизации и ESG-практик.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Первое соглашение предусматривает анализ возможностей увеличения объемов поставок газа, а также совместного использования регазификационных терминалов и газотранспортной инфраструктуры Балтийского региона, Центральной и Восточной Европы. Речь идет о расширении маршрутов импорта сжиженного природного газа и повышении их гибкости.

Второе соглашение охватывает сотрудничество в сфере сокращения выбросов, включая метан, повышение энергоэффективности, привлечение зеленого финансирования и подготовку отчетности в соответствии с европейскими стандартами.

В "Нафтогазе" отмечают, что диверсификация поставок газа остается ключевым элементом энергетической безопасности Украины в условиях войны. Сотрудничество с ORLEN направлено на расширение доступа к LNG-рынку и повышение устойчивости газовой инфраструктуры.

В компании ORLEN подчеркивают, что партнерство направлено не только на обеспечение текущих поставок, но и на формирование долгосрочной модели энергетической безопасности региона путем развития инфраструктуры, трейдинга и механизмов гибкой поставки.

Соглашения были подписаны в рамках Ukraine Recovery Conference и продолжают сотрудничество сторон по диверсификации источников энергоснабжения Украины.

В целом Украина ожидает подписания более 160 соглашений более чем на 10 миллиардов евро в рамках двухдневной Конференции по вопросам восстановления Украины в польском городе Гданьск.